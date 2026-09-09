A Scilla è un’estate infinita, boom turistico anche a settembre: tanti italiani del Nord e qualche straniero | INTERVISTE

Settembre è un prolungamento di agosto a Scilla, almeno per queste prime settimane. Grazie a un clima insolitamente caldo e al potenziamento dei collegamenti aerei internazionali, la località calabrese continua ad attrarre numerosi visitatori, spostando il target dai turisti stranieri di agosto a quelli prevalentemente italiani del Nord. Nonostante la stanchezza degli operatori balneari dopo mesi di lavoro intenso, emerge una forte soddisfazione per l’incremento del prestigio turistico della zona. Le testimonianze raccolte evidenziano come lo sviluppo di nuove strutture ricettive abbia trasformato il paesaggio, sebbene alcuni residenti storici notino una certa staticità nella mentalità locale. Di seguito le interviste realizzate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.