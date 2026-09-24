A Reggio Calabria la Giornata del Sì alla donazione: AIDO in piazza per promuovere la cultura del dono

I Soci Volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, presieduto da Nicola Pavone, organizzeranno in occasione della Giornata nazionale del Si per la donazione, nei giorni di sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2026 a Reggio Calabria due presidi informativi per promuovere la cultura del dono ed il Si alla donazione di organi , tessuti e cellule ai cittadini: il primo presso il Centro Commerciale “Porto Bolaro” in via Nazionale San Leo ed il secondo presso Assicurazioni Vadalà in via Nazionale 190 a Catona.

In tutta Italia ed in Calabria i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Numerosi gli appuntamenti previsti: infopoint, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023, Trieste nel 2024, Lombardia (Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo) nel 2025 quest’anno gli eventi principali della manifestazione saranno a Modena con un articolato programma dal 24 al 27 settembre alla presenza della presidente nazionale Flavia Petrin e dei componenti di Giunta. Durante le due giornate sarà possibile ricevere risposte chiare e documentate alle domande più comuni: Come si manifesta la volontà di donare? Quando avviene la donazione? Ci sono limiti d’età? Si può cambiare idea? E se si è malati, si può comunque donare? I volontari illustreranno le modalità per esprimere il proprio consenso: attraverso il sito www.digitalaido.it, l’app AIDO, presso gli uffici anagrafe al momento del rinnovo della carta d’identità, oppure compilando il modulo cartaceo AIDO.

Anche quest’anno AIDO scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto. Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto, che a volte è l’ultima ed unica possibilità di cura. La lista d’attesa è di oltre ottomila persone in tutta Italia e noi vorremmo che nessuna dovesse mancare in attesa dell’organo necessario. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita. Il presidente Pavone ritiene che è necessario “promuovere la cultura del dono con un messaggio forte in tutta l’ Italia e ridurre sensibilmente il numero delle opposizioni alla donazione di organi. Tutte le dichiarazioni contano ed ogni Si è vita”.

Proprio per rilanciare forte questo messaggio, non solo nelle piazze fisiche, tra la gente, ma anche nella grande comunità anche quest’anno in occasione della Giornata nazionale del Sì alla donazione è stata avviata la speciale campagna informativa “Passa il Sì”. L’invito è di girare e condividere, per la pubblicazione, dei brevi video in cui le persone si passano di mano in mano un cartello con scritto “Sì”, così da creare una catena umana che tramanda il messaggio, per portarlo a tutti, senza distinzione.

“Ricordatevi che la Giornata del Sì – afferma la presidente nazionale Flavia Petrin – è il momento in cui noi confermiamo, oltre alla scelta di donare, il nostro Si a continuare ad essere Volontari promotori attivi della cultura del dono e della solidarietà sociale”.