A Reggio Calabria i cittadini possono unirsi per risparmiare in bolletta: come funziona il GAC e quali sono i vantaggi

La transizione green di una città diventa efficace solo quando non viene vista come un cambiamento imposto, ma come una necessità che possa portare al miglioramento collettivo. Questo cambio di paradigma, nonché di mentalità, può avvenire soltanto coinvolgendo direttamente i cittadini. E il GAC è un sistema che unisce energia, risparmio e comunità La sigla indica il Gruppo di Autoconsumo Collettivo, un modello innovativo che consente a più persone, famiglie, attività commerciali, condomini o enti pubblici di condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, principalmente attraverso impianti fotovoltaici.

L’idea alla base è semplice: invece di produrre energia soltanto per il proprio consumo individuale, un gruppo di utenti che si trovano nella stessa area può organizzarsi per generare, consumare e valorizzare insieme l’energia pulita.

Il cuore del sistema è un impianto, generalmente fotovoltaico, installato su un edificio pubblico, condominiale o privato, che produce energia durante le ore di maggiore irraggiamento solare. Questa energia viene utilizzata dai membri del gruppo quando ne hanno bisogno, mentre quella non consumata viene immessa nella rete elettrica.

Come si realizza un Gruppo di Autoconsumo Collettivo

Banalmente, per formare un gruppo bisogna unire più persone. Un GAC nasce proprio dall’individuazione di soggetti interessati a condividere l’energia prodotta da un impianto rinnovabile. Possono aderire, ad esempio: i residenti di uno stesso condominio, abitanti di una zona vicina, piccoli esercizi commerciali, studi professionali o strutture pubbliche.

Successivamente viene individuato il sito dove installare l’impianto energetico, spesso una copertura condominiale, un edificio comunale ecc. che deve trovarsi all’interno della stessa area prevista dalla normativa per consentire la condivisione virtuale dell’energia tra i partecipanti.

Dopo la progettazione tecnica e la realizzazione dell’impianto, il gruppo viene formalizzato attraverso un accordo organizzativo che stabilisce modalità di gestione, criteri di ripartizione dei benefici e responsabilità dei partecipanti.

Una volta attivato il sistema, il GAC può accedere agli incentivi previsti per l’energia condivisa, trasformando la produzione rinnovabile in un vantaggio economico per tutti i membri della comunità.

I vantaggi di un GAC: risparmio, sostenibilità e comunità

Uno dei principali benefici di un Gruppo di Autoconsumo Collettivo riguarda la possibilità di ottenere un risparmio economico sulla bolletta energetica. L’energia prodotta localmente e consumata dai partecipanti consente infatti di ridurre il ricorso all’acquisto di elettricità dalla rete nei momenti di maggiore consumo.

Accanto al vantaggio economico c’è quello ambientale. Un GAC permette di aumentare la quota di energia rinnovabile prodotta sul territorio, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Ma il valore più innovativo è soprattutto sociale. Il modello dell’autoconsumo collettivo crea una vera comunità energetica locale, dove cittadini e imprese collaborano per un obiettivo comune: produrre energia più pulita, più vicina ai luoghi di consumo e più indipendente dalle oscillazioni dei mercati energetici.

Un GAC può inoltre rappresentare uno strumento per contrastare la povertà energetica, offrendo nuove opportunità soprattutto alle fasce della popolazione più vulnerabili attraverso una gestione condivisa delle risorse.

Domotek promuovere il modello GAC a Reggio Calabria

Al servizio dei cittadini, per un servizio che coinvolge i cittadini stessi in prima persona. E ancora: creare una comunità, valorizzare il territorio, contrastare la povertà energetica. Sono tutti valori che Domotek Reggio Calabria porta avanti nella sua attività quotidiana. L’azienda leader nel settore green sul territorio reggino, non a caso, favorisce la promozione del modello GAC seguendo i cittadini passo passo dalla parte burocratica fino all’installazione dell’impianto, al fine di creare un Gruppo di Autoconsumo che possa essere il più performante possibile.

In una città caratterizzata da una forte identità sociale e territoriale, l’autoconsumo collettivo può diventare anche uno strumento di partecipazione civica, creando un rapporto più diretto tra chi produce e chi utilizza l’energia. E non solo. La città di Reggio Calabria presenta caratteristiche particolarmente favorevoli per lo sviluppo dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo.

La posizione geografica, con un’elevata disponibilità di radiazione solare durante tutto l’anno, rende il territorio dello Stretto uno dei contesti più adatti alla produzione di energia fotovoltaica. Utilizzare questa risorsa naturale attraverso modelli collettivi significa trasformare un vantaggio climatico in un’opportunità concreta per cittadini, imprese e istituzioni.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni sul tema del GAC, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.