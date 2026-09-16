A Reggio Calabria arrivano due nuove postazioni pubbliche dotate di defibrillatore DAE, per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco

Reggio Calabria compie un nuovo passo avanti sul fronte della sicurezza e della cardioprotezione. Sono infatti pronte all’inaugurazione due nuove postazioni pubbliche dotate di defibrillatore DAE, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. L’iniziativa rientra nel progetto promosso da Blu Corporation, che ha già consentito l’installazione di presidi salvavita in Piazza Italia e al Tempietto, ampliando ora la rete cittadina grazie al sostegno e alla sensibilità di importanti realtà locali.

Le nuove installazioni saranno presentate nel corso di due appuntamenti pubblici ai quali prenderanno parte i rappresentanti istituzionali e i partner coinvolti nel progetto. L’obiettivo è rendere sempre più capillare la presenza di strumenti di primo intervento accessibili alla cittadinanza. Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 settembre alle ore 10:25 in Piazza Camagna, dove verrà inaugurata la nuova postazione dotata di defibrillatore. Il secondo momento si svolgerà invece mercoledì 25 settembre alle ore 18:25 in Piazza De Nava, con l’inaugurazione del secondo presidio salvavita.

Con queste due nuove installazioni cresce il numero delle aree pubbliche di Reggio Calabria dotate di dispositivi in grado di garantire un intervento rapido nelle situazioni di emergenza. Il progetto promosso da Blu Corporation punta infatti a diffondere una maggiore cultura della prevenzione e della sicurezza, mettendo a disposizione della comunità strumenti che possono rivelarsi decisivi nei primi minuti successivi a un arresto cardiaco.