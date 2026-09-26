A Palmi la settima edizione del “Triathlon Race 2026”: sport, scuola e promozione del territorio | FOTO

Palmi è pronta ad accogliere la settima edizione del “Triathlon Race 2026”, in programma domenica 4 ottobre. La manifestazione, valida come quinta tappa del circuito regionale di Coppa Calabria Triathlon 2026, si conferma un punto di riferimento nel panorama sportivo del Mezzogiorno e vedrà la partecipazione di 150 atleti, tra categorie giovanili e master, provenienti da tutta Italia. Il percorso di avvicinamento alla gara prenderà il via domenica 27 settembre con un primo camp di allenamento, dedicato alla prova dei percorsi e alla ricognizione dei tracciati, insieme alla delegazione Calabria della Federazione Italiana Triathlon (FITri) e alle realtà sportive del territorio.

“Triathlon Race 2026 – Città di Palmi” – cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020, ad esito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per Grandi eventi e manifestazioni sportive, co-organizzato con il Comune di Palmi e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – è un evento che unisce sport e valorizzazione del territorio, allargando quest’anno il proprio raggio d’azione anche al mondo della scuola. Giovedì 1 ottobre si terrà l’incontro dal titolo “Sport, benessere e inclusione” con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, accompagnato da un’attività dimostrativa inclusiva di Triathlon aperta anche agli studenti degli istituti comprensivi “De Zerbi – Milone” e “San Francesco”.

La vigilia di sabato 3 ottobre sarà dedicata all’accoglienza e alle prove libere del tracciato, ma offrirà anche attività collaterali volte alla valorizzazione culturale e paesaggistica, tra escursioni in barca lungo la Costa Viola e visite guidate al Parco Archeologico dei Taureani e alla Cripta di San Fantino.

Gli atleti provenienti da Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Lazio ed Emilia-Romagna gareggeranno domenica 4 ottobre, alle 14.00, per la gara nazionale di Triathlon Sprint Silver. Sarà un percorso di 25,75 chilometri tra nuoto, bici e corsa, mentre al mattino si terranno le gare di Aquathlon giovanile (ore 10.00) e Aquathlon scolastico promozionale (ore 12.00).