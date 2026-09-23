A Palermo un corso sull’arte rupestre preistorica in Sicilia

Un viaggio affascinante alle origini dell’espressione artistica, quando l’uomo affidò per la prima volta alla roccia immagini, simboli e testimonianze del proprio rapporto con il mondo. BCsicilia e Università Popolare promuovono il Corso di Arte rupestre preistorica, dedicato alle origini dell’immagine nella Sicilia dell’Età della Pietra. Il programma, in calendario dal 24 settembre al 18 ottobre 2026, prevede quattro lezioni e due visite guidate, attraverso le quali sarà possibile conoscere le più antiche manifestazioni figurative dell’umanità e approfondire, in particolare, lo straordinario patrimonio rupestre della Sicilia. Le lezioni saranno tenute dall’archeologo Antonino Filippi, studioso della preistoria siciliana. Il corso sarà presentato da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Il primo incontro si terrà giovedì 24 settembre e sarà dedicato alla “Storia dell’arte rupestre preistorica, dai primi ritrovamenti ai giorni nostri”

Il primo incontro si terrà giovedì 24 settembre, alle ore 17,30, e sarà dedicato alla “Storia dell’arte rupestre preistorica, dai primi ritrovamenti ai giorni nostri”. Venerdì 2 ottobre, sempre alle ore 17,30, si parlerà invece de “L’arte rupestre europea e dell’area sahariana”, offrendo un ampio quadro comparativo delle testimonianze presenti nei diversi territori. Domenica 4 ottobre, alle ore 10,00, è prevista una visita guidata ai ripari preistorici con arte rupestre di Termini Imerese: un’occasione per osservare direttamente i luoghi e i segni lasciati dalle comunità che abitarono il territorio migliaia di anni fa. Il corso proseguirà venerdì 9 ottobre, alle ore 17,30, con l’incontro “L’arte rupestre del Paleolitico in Sicilia”, mentre venerdì 16 ottobre, alla stessa ora, sarà affrontato il tema “L’arte rupestre della preistoria recente in Sicilia”.

A conclusione dell’iniziativa, domenica 18 ottobre, alle ore 10,00, si svolgerà una visita guidata ad alcuni tra i più significativi siti con arte rupestre preistorica del territorio trapanese: la Grotta dei Cavalli, la Grotta del Racchio e i Ripari di Polifemo. Un itinerario che consentirà ai partecipanti di entrare nel cuore della preistoria siciliana e di leggere le incisioni e le raffigurazioni rupestri nel loro originario contesto archeologico e paesaggistico. Le lezioni si terranno presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa 10 (angolo Via Libertà) a Palermo. Sarà possibile seguire gli incontri anche online. La prenotazione è obbligatoria. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.