A Napoli, “Incroci di futuro”: moda e tecnologia si incontrano nella filiera italiana della pelle

La connessione tra il sapere creativo della moda e il potenziale della tecnologia al centro del dibattito sulla filiera italiana della pelle. Si intitola “Incroci di futuro. Moda e tecnologia nella filiera italiana della pelle” l’incontro in programma domani, mercoledì 3 settembre 2026 alle ore 16:30 presso la Sala Cenzato dell’Unione Industriali Napoli, in Piazza dei Martiri 58 a Napoli. L’evento, promosso da Simac Tanning Tech e Lineapelle in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ITA – Italian Trade Agency e OpportunItaly, intende dimostrare come due mondi apparentemente diversi possano collaborare per generare innovazione, valorizzando tradizione ed eccellenza italiana.

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