A Messina il Festival Internazionale degli Aquiloni: domani a Palazzo Zanca la presentazione dell’8ª edizione

Sarà presentata domani, mercoledì 30 settembre, l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre a Capo Peloro a Messina. La conferenza stampa si terrà alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore ai Grandi eventi Massimo Fincchiaro, cui prenderanno parte rappresentanti della Pro Loco Capo Peloro, dei partner della manifestazione e del main sponsor.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma e le principali iniziative della manifestazione, che anche quest’anno porterà a Capo Peloro aquiloni, creatività, partecipazione e momenti dedicati alla valorizzazione del territorio e all’inclusione.