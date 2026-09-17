A Fiumefreddo Bruzio arriva il Festival della Salute: prevenzione e cultura in primo piano | INTERVISTE

Dal 16 al 19 settembre, il borgo di Fiumefreddo Bruzio ospita il Festival per la Salute, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il tumore al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Casa di Rosa in collaborazione con la Carovana della Prevenzione, offre alle donne mammografie gratuite, consulenze psicologiche e percorsi di benessere. Il progetto mira a contrastare l’alto tasso di migrazione sanitaria in Calabria, promuovendo una cultura della prevenzione primaria basata su uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta.

Di seguito le interviste realizzate da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.