A Crotone lo “Sposalizio con la Sapienza”: l’evento per la pace nel nome di Pitagora

Il 20 settembre 2026 alle ore 11:00 alla Villetta Miramare in Via Claudio Crea a Crotone, all’ombra del calco della imponente statua di Pitagora, si terrà un evento di particolare valore etico e filosofico: lo Sposalizio con la Sapienza. L’iniziativa ideata dallo Scolarca Salvatore Mongiardo e promossa dalla Nuova Scuola Pitagorica e dalla Gallart è aperta a tutti coloro che intendano prenderne parte, uomini e donne di ogni età, come momento di profonda riflessione e presa di coscienza personale in una fase di forti tensioni mondiali, per partire dall’armonia comune per raggiungere un mondo di pace.

Lo Sposalizio con la Sapienza è quindi un contributo di pace a un mondo travagliato da tanti conflitti. Ci si ritroverà per ricordare che fu proprio Pitagora a coniare la parola “filosofia”, cioè amore per la sapienza, che intendeva come conoscenza che aiuta a vivere felici, o meglio arte del saper vivere bene, in pace e senza guerre. Per l’occasione sono consigliati abiti bianchi o di colori chiari.

Dopo questo alto momento di confronto e riflessione, tutti i presenti saranno invitati a prendere parte a un Sissizio, un’altra delle attività simboliche che la NSP ha sempre rispolverato dall’antichità pitagorica e ripropone ormai da oltre dieci anni nei numerosi propri eventi. È un banchetto conviviale dove tutti i partecipanti possono portare e condividere bevande e cibi (non a base di carne o pesce) in un clima comunitario di amicizia e armonia.