A Cinquefrondi la presentazione del romanzo noir “Lago Nero” di Gino Marchitelli

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi promuove un nuovo importante appuntamento dedicato alla lettura, alla memoria storica e alla riflessione civile. Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18:30, la Mediateca Comunale “P. Creazzo” ospiterà la presentazione del libro “Lago Nero”, scritto dall’autore Gino Marchitelli. Il romanzo, un avvincente noir ambientato sulle sponde del Lago Maggiore, prende il via dall’esplorazione di un edificio industriale abbandonato da parte di tre adolescenti. Da questa scoperta scaturisce una trama ricca di misteri e delitti legati agli eredi del nazismo, capace di fondere la tensione del giallo con una profonda analisi del nostro passato recente.

L’incontro vedrà la partecipazione del Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia e dell’autore Gino Marchitelli, che racconterà la genesi dell’opera e le tematiche sociali e storiche affrontate nel libro. Il dibattito e il dialogo con il pubblico saranno moderati da Roberta Gallo. L’evento rappresenta una preziosa occasione per valorizzare gli spazi culturali cittadini e per stimolare il dibattito su temi fondamentali per la crescita democratica e civile della nostra comunità. L’Amministrazione Comunale invita “tutta la cittadinanza, le associazioni e gli organi di stampa a partecipare numerosi. L’ingresso è libero”.