A Catanzaro arriva POP CON, la grande festa della cultura pop con il creatore di The Boys | INFO

Videogiochi, fumetto, cosplay, musica e intrattenimento saranno protagonisti della prima edizione di POP CON – Pop Culture Convention, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 presso l’Ente Fiera “Giovanni Colosimo” di Catanzaro Lido. Ospite internazionale di punta sarà Darick Robertson, fumettista statunitense e co-creatore di The Boys, presente durante entrambe le giornate.

Con oltre trent’anni di carriera nel fumetto americano, Darick Robertson ha lavorato, tra gli altri, a Transmetropolitan insieme a Warren Ellis e su importanti universi di DC Comics e Marvel. A POP CON incontrerà il pubblico e saranno disponibili, fino a esaurimento, anche sessioni per commission personalizzate.

Sabato 10 ottobre saranno protagonisti Giovanni Muciaccia e Andrea Piovan, legati all’immaginario di Art Attack, mentre la giornata si concluderà con Teen Forever Fiesta, show dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila. Spazio anche al K-pop Contest.

Domenica 11 ottobre sarà la volta del Cosplay Contest, con la partecipazione di Kasumi Sen, e del live show di Giorgio Vanni, voce di alcune delle sigle più amate dell’animazione italiana. Il vincitore del contest cosplay riceverà un viaggio per Napoli Comicon 2027.

A completare il programma saranno la Arcade Zone, con decine di cabinati originali restaurati e funzionanti, LEGO Island, oltre ad artist alley, mostre, aree gaming, gioco da tavolo e di ruolo, espositori e attività interattive. La manifestazione occuperà oltre 5.000 metri quadrati dell’Ente Fiera.