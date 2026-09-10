A Calanna torna il Concorso di pittura: le info per la 18ª edizione

Arte, storia, territorio e creatività saranno protagonisti a Calanna il prossimo 19 settembre 2026, quando il borgo ospiterà la 18ª edizione del Concorso di Pittura “Incontro con gli emigranti”, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di pittura e per tutti coloro che desiderano raccontare, attraverso i colori e le immagini, la storia e l’identità del territorio. Anche quest’anno il concorso si articolerà in due sezioni, pensate per mettere alla prova sensibilità artistiche e modalità espressive differenti.

La prima è la sezione meditata, dedicata a un tema di particolare significato: “Gli 80 anni della Repubblica”. Gli artisti potranno interpretare liberamente questo importante anniversario attraverso la propria sensibilità e creatività. Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 15:00 del 19 settembre.

La seconda sezione è quella della pittura estemporanea, una delle caratteristiche più affascinanti della manifestazione. Il tema scelto per questa edizione è “Le frazioni di Calanna”: gli artisti saranno chiamati a osservare il territorio, coglierne scorci, atmosfere e particolari e trasformarli in un’opera realizzata dal vivo. Per l’estemporanea i pittori avranno a disposizione la giornata: dalle ore 9.30 alle ore 18.00 sarà possibile lavorare alla propria opera, che dovrà essere consegnata entro il termine stabilito.

Un concorso, dunque, capace di unire arte e territorio, offrendo agli artisti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i luoghi e con la comunità di Calanna. Un’occasione che negli anni ha richiamato numerosi partecipanti e che contribuisce a rendere il paese un vero e proprio spazio espositivo a cielo aperto.

Un concorso aperto a grandi e piccini

La manifestazione guarda anche alle nuove generazioni. Il concorso è aperto a grandi e piccini, permettendo a chiunque abbia passione per la pittura di mettersi in gioco. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.

E, naturalmente, non mancheranno i riconoscimenti: i vincitori delle diverse sezioni riceveranno premi in denaro, a coronamento dell’impegno e della qualità delle opere presentate. L’iscrizione alla manifestazione è invece gratuita.

La grande novità del 2026: il Premio del Pubblico

La vera novità di questa 18ª edizione sarà però il Premio del Pubblico. Accanto alla valutazione della giuria, anche i visitatori e gli appassionati avranno quindi la possibilità di esprimere la propria preferenza e contribuire all’assegnazione di un riconoscimento speciale. Un modo per coinvolgere ancora di più la comunità e il pubblico, rendendoli parte integrante della manifestazione.

Dall’arte alla festa: aperitivo e musica

E dopo una giornata dedicata alla pittura, Calanna si prepara a vivere anche un momento di convivialità e musica. La Pro Loco organizzerà infatti un aperitivo con animazione musicale, in programma a partire dalle ore 17.30. Sarà un’occasione per concludere insieme la giornata, incontrarsi, chiacchierare e condividere l’esperienza del concorso in un’atmosfera di festa. L’aperitivo sarà su prenotazione, pertanto chi desidera partecipare è invitato a prenotarsi secondo le modalità indicate dalla Pro Loco.

L’appuntamento è quindi fissato: sabato 19 settembre 2026, tutti a Calanna per una giornata dedicata all’arte, alla creatività e alla valorizzazione del territorio.

A pittori, appassionati, famiglie e curiosi non resta che prepararsi a vivere una giornata all’insegna dei colori e della bellezza.

Accorrete numerosi!

Per conoscere tutti i dettagli, le modalità di iscrizione, i requisiti tecnici delle opere, i premi e il regolamento completo, è possibile consultare i canali social della Pro Loco e il sito ufficiale dell’Associazione Pro Loco di Calanna A.P.S., dove sarà disponibile il bando con tutte le specifiche della manifestazione. La Pro Loco ha già pubblicato negli anni precedenti i bandi e le informazioni relative alle diverse edizioni del concorso.