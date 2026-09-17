A Brattirò la grande Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano | FOTO

Brattirò si appresta ad accogliere migliaia di fedeli per la tradizionale festa dei Santi Medici Cosma e Damiano, in programma dal 25 al 27 settembre 2026. La ricorrenza rappresenta uno degli appuntamenti religiosi e popolari più importanti e partecipati dell’entroterra di Tropea – Capo Vaticano profondamente radicato nella storia e nella devozione della comunità brattiroese, capace ancora oggi di richiamare visitatori da tutto il Vibonese e non solo.

Un culto dalle radici antiche

Le origini del culto brattiroese sono molto antiche. Cosma e Damiano, secondo la tradizione, nacquero in Cilicia, nell’attuale Turchia, intorno al 260 e subirono il martirio nel 303. Erano medici anargiri, cioè medici che esercitavano la loro professione senza chiedere compensi, diventando così simbolicamente i “medici del corpo e dell’anima”. Il loro culto si diffuse presto in tutta la Chiesa. A Roma papa Felice IV, nel VI secolo, trasformò in Basilica a loro dedicata il Tempio di Romolo posto nel Foro.

Come il loro culto sia giunto a Brattirò non è chiaro. Dalle fonti a nostra disposizione sappiamo che fin dal XV secolo esisteva a Brattirò una prebenda intitolata ai due Santi Martiri nella quale sorgeva una cappella, attualmente inglobata nella chiesetta cosiddetta “di Santicocimeu” costruita nel 1929, a cui era annesso un romitorio.

La tradizionale fiera di tre giorni legata alla Festa dei santi viene già attesta nel 1720 come un evento esistente da lungo tempo.

Nella chiesa parrocchiale di Brattirò si custodisce inoltre una reliquia autentica dei Santi Medici, proveniente da Roma.

Il programma 2026

La festa è organizzata dalla parrocchia San Pietro Apostolo, con il parroco don Sergio Meligrana, e dal Comitato Festa 2026, presieduto dall’avv. Maria Domenica Vallone, e composto dai seguenti membri: Mario Vallone, Cono Loiacono, Francesco Preiti, Cosmo Furchì, Eugenio Rombolà, Giuseppe Vita, Nenzi Vita, Rosanna Vita, Roberta Pugliese, Gessica Petrolo, Rosella Rombolà.

La parte religiosa avrà inizio con la novena il 18 settembre. Venerdì 25 prenderà il via il programma civile con: la fiera; l’esibizione del gruppo folkloristico “I Giganti” Città di Mesiano dei Fratelli Monteleone, insieme ai Giganti di Brattirò; la mostra fotografica sui Santi Medici e l’apertura al pubblico della storica chiesetta “di Santicocimeu”.

Nel pomeriggio spazio ai bambini con la Caccia al Tesoro, mentre alle 22.00 sarà protagonista la musica con il concerto dei Little Tony Family.

Sabato 26 settembre torneranno la fiera, i Giganti e la mostra fotografica. In serata, alle 22.00, concerto dei Destinazione ’90, per un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni Novanta.

Domenica 27 settembre, giornata solenne della festa, dopo le celebrazioni religiose – in particolare la Messa solenne delle 10:00 e la tradizionale processione – sono previsti, nel pomeriggio, l’asta delle offerte votive, le sfilate del Complesso Bandistico “Diego Taverniti” – Città di Limbadi e, alle 22.00, il concerto di Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, da tempo solista di successo.

La serata si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico, curato quest’anno dalla Di Matteo Fireworks Events di Sant’Antimo (NA),

L’illuminazione delle vie del paese sarà curata dalla ditta Pugliese Francesco di Cessaniti.

Seguirà le tre giornate di festa il portale brattiro.net, quest’anno partner ufficiale della ricorrenza, sulla cui pagina facebook si potranno seguire in diretta le celebrazioni religiose, a partire dalla novena.

“La Festa dei Santi Medici non è una semplice ricorrenza – ha spiegato la presidente del comitato 2026 Maria Domenica Vallone – ma il cuore pulsante, fiero e indissolubile dell’identità di Brattirò. È un patrimonio vivo di fede, memoria e appartenenza che attraversa i secoli, resiste al tempo e unisce le generazioni in un abbraccio collettivo. Insieme al parroco don Sergio Meligrana ed al Comitato, che ringrazio, guidati dall’amore per la nostra terra, abbiamo voluto dare vita a un’edizione memorabile. Vogliamo che ogni pellegrino e visitatore possa respirare la commozione profonda delle nostre celebrazioni religiose e la solennità della processione domenicale. Ma la devozione per noi è anche gioia da condividere: per questo le piazze si accenderanno con l’energia del folklore dei Giganti, con le note intramontabili della Little Tony Family, il viaggio nei ricordi con i Destinazione ’90 e la straordinaria intensità della voce di Danilo Sacco, fino a culminare nella magia del grande spettacolo pirotecnico della Di Matteo Fireworks. Brattirò è pronta ad aprire le sue porte e il suo cuore: invitiamo tutti a vivere con noi l’emozione pura di una festa che è storia, anima e meraviglia“.

Una festa, un’identità

La Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano non è dunque soltanto una ricorrenza religiosa. È un patrimonio di memoria, fede e identità, un appuntamento nel quale la comunità di Brattirò rinnova ogni anno un legame tramandato attraverso le generazioni.

Una festa che ha attraversato terremoti, emigrazione, trasformazioni sociali e cambiamenti nel modo di vivere, riuscendo tuttavia a conservare il proprio nucleo più autentico: la devozione verso i Santi Medici e il senso di appartenenza della comunità.