A 90 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto: l’impresa straordinaria di Sabino Giuliano | FOTO

Lo Stretto di Messina continua a regalare storie capaci di emozionare e abbattere ogni barriera. Sabato 13 settembre, Sabino Giuliano, nato il 16 aprile 1936, ha compiuto a 90 anni la Traversata dello Stretto di Messina, lanciando un messaggio importante: lo sport non ha età. Partito da Punta Faro, sulla costa siciliana, Sabino ha raggiunto la costa calabrese in 55 minuti e 7 secondi, al termine di una prova resa ancora più particolare dalla tecnica utilizzata. Ha infatti affrontato l’intero percorso con le pinne, nuotando a dorso e utilizzando esclusivamente la spinta delle gambe.

Sabino è promotore del dorso con sole gambe come attività particolarmente adatta alle persone anziane, perché considera questa tecnica più fisiologica e rispettosa del corpo. Attraverso il proprio esempio vuole dimostrare che anche a 90 anni è possibile – e importante – continuare a praticare attività fisica, naturalmente con una preparazione adeguata e nel rispetto delle proprie condizioni.

La traversata si è svolta con la base operativa dell’organizzazione a Villa San Giovanni e con l’assistenza prevista lungo l’intero percorso tra Sicilia e Calabria. Quella di Sabino non è stata soltanto una straordinaria impresa sportiva, ma una vera testimonianza di energia, determinazione e amore per la vita. Un invito rivolto soprattutto alle persone più anziane a non rinunciare al movimento, agli obiettivi e alla possibilità di vivere nuove emozioni. Ancora una volta la Traversata dello Stretto Amatoriale si conferma un’esperienza capace di accogliere storie uniche e trasformare una sfida personale in un messaggio universale.