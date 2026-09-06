6ª edizione Obiettivo Tricolore: la presentazione di Giusy Versace nel segno di Zanardi

La grande amicizia che legava Giusy Versace ad Alex Zanardi ha fatto aprire ieri le porte di Sala Nassyria a Roma, per ospitare la presentazione della sesta edizione della grande staffetta paralimpica, Obiettivo Tricolore, nata nel 2020 dal sogno di Zanardi di riunire l’Italia in un grande e simbolico abbraccio dopo il lockdown. Obiettivo Tricolore è pronto a ripartire per una nuova grande sfida che dal 20 settembre all’8 di ottobre vedrà 50 atleti paralimpici passarsi di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza, percorreranno oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa.

La grande staffetta inizierà con uno speciale prologo domenica 20 settembre in occasione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna di Cervia, competizione tanto amata da Zanardi, dove avverrà un simbolico passaggio di testimone tra i paratleti di Obiettivo3 che prenderanno parte alla gara di Ironman 70.3 e il primo staffettista di Obiettivo Tricolore.

Il via ufficiale avverrà, quindi, lunedì 21 settembre dal Fantini Club di Cervia con arrivo a Sogliano al Rubicone, unica tappa in Emilia-Romagna, dopodiché si entrerà in Toscana con le tappe di Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra e Marina di Massa; in Liguria con la tappa di Brugnato e in Piemonte con le tappe di Gavi, Alba e Casale Monferrato. Sarà poi la volta della Lombardia con Vigevano, Milano (Idroscalo), Grumello del Monte, Carobbio degli Angeli e Brescia, del Veneto con le tappe di Verona, Padova, Oderzo e infine la staffetta raggiungerà il Friuli-Venezia Giulia con le tappe di San Daniele del Friuli, Udine e giovedì 8 ottobre il tanto atteso gran finale della staffetta sarà invece accolto nella prestigiosa cornice della ‘Barcolana58 presented by Generali’, con arrivo in Piazza della Borsa a Trieste.

In conferenza stampa, sedevano al tavolo dei relatori il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e la responsabile marketing e comunicazione di Obiettivo3 Barbara Manni

Moderata dal giornalista del Corriere della Sera Marco Bonarrigo, la presentazione ha accolto anche l’intervento del vicepresidente di Barcolana Dean Bassi e degli atleti di Obiettivo3 Tiziano Monti e Simone Ciulli.

”È stato un onore presentare in Senato la sesta edizione della staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore, nata da un’idea dell’amico Alex Zanardi e che, quest’anno, a pochi mesi dalla sua scomparsa, assume un significato ancora più profondo. Ho sempre sostenuto questa iniziativa e quest’anno sarò a Cervia per la partenza. In cinque tappe saranno allestiti i Villaggi dello Sport, spazi aperti alla cittadinanza per conoscere e sperimentare le discipline paralimpiche. Saranno coinvolti oltre 2.000 studenti, consolidando il legame tra scuole, giovani generazioni e mondo paralimpico. Obiettivo Tricolore non è soltanto una manifestazione sportiva: è un’occasione per abbattere barriere e pregiudizi, valorizzare storie di coraggio e promuovere una cultura dell’inclusione.

Dietro ogni atleta ci sono sacrificio, talento e una straordinaria forza di volontà. Pedalare insieme significa lanciare un messaggio di speranza e fiducia nella vita. In una fase in cui il disagio giovanile è sempre più diffuso, lo sport educa, costruisce relazioni e può rappresentare un argine concreto alla solitudine e all’emarginazione. Ringrazio per la presenza e i preziosi contributi il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del CIP Marco Giulio De Sanctis, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, Barbara Manni di Obiettivo3, gli atleti Simone Ciulli e Tiziano Monti e il giornalista Marco Bonarrigo. Buona staffetta a tutte e a tutti”, queste le parole di Giusy Versace.