La Lazio di Lotito al ballo delle grandi: ancora una vittoria di Gattuso grazie ai nuovi, è vetta con Roma e Inter

La Lazio non si ferma più. Tre partite, tre vittorie, nove punti e vetta della classifica. I biancocelesti di Gennaro Gattuso firmano un’altra impresa, questa volta in rimonta sul campo dell’Udinese, e continuano a stupire dopo un avvio di stagione praticamente perfetto. Insieme a Roma e Inter, la Lazio guarda tutti dall’alto in basso, confermando di essere una squadra costruita con idee chiare e con una mentalità già proiettata a far bene, nonostante sulla carta parta indietro rispetto alle big.

Una vittoria dal peso enorme, perché arriva dopo una partita complicata e dopo settimane caratterizzate da critiche e tensioni, soprattutto nei confronti del presidente Claudio Lotito. La risposta della squadra, però, è stata ancora una volta sul campo: dopo i successi contro Bologna e Genoa, arriva anche il colpo a Udine, con una rimonta firmata dai nuovi acquisti.

Udinese avanti, ma la Lazio non molla mai

La gara sembrava essersi messa in salita per la squadra di Gattuso. L’Udinese è riuscita a trovare il vantaggio a inizio ripresa con Karlstrom, costringendo i biancocelesti a inseguire in una partita fisica e combattuta. Ma questa Lazio ha già un’identità precisa: non si arrende, resta dentro la partita e continua a crederci fino all’ultimo minuto. È una caratteristica che porta la firma del suo allenatore, un tecnico abituato a trasmettere grinta, carattere e capacità di reagire alle difficoltà.

A rimettere in equilibrio la sfida ci ha pensato, ancora una volta, Davide Frattesi. Il centrocampista è diventato in pochissimo tempo uno degli uomini simbolo della nuova Lazio, trovando la terza rete consecutiva e confermandosi decisivo nelle prime uscite stagionali. Un impatto devastante per un giocatore arrivato con grandi aspettative e già capace di trasformarsi in un punto di riferimento della squadra. Il gol del pareggio ha ridato entusiasmo alla Lazio e ha cambiato definitivamente l’inerzia della gara.

Quando sembrava ormai destinata al pareggio, la Lazio ha trovato il guizzo vincente. A un minuto dalla fine è arrivato il momento di Albert Gudmundsson, arrivato proprio nell’ultimo giorno di mercato e subito protagonista. L’islandese ha firmato il gol dell’1-2 finale, completando la rimonta e regalando ai biancocelesti una vittoria pesantissima. Un segnale fortissimo: i nuovi acquisti stanno incidendo immediatamente e stanno cambiando il volto della squadra.

Il mercato di Lotito convince: Frattesi, Sutalo e Gudmundsson i simboli della nuova Lazio

Il successo di Udine rappresenta anche una risposta alle critiche rivolte alla società. La Lazio ha dimostrato di aver costruito una rosa con una logica precisa, puntando su giocatori funzionali al progetto tecnico di Gattuso. Oltre a Frattesi e Gudmundsson, anche Josip Sutalo ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza in biancoceleste, mentre Pinamonti ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. La sensazione è che la nuova Lazio abbia trovato subito equilibrio e convinzione. Una squadra giovane, intensa e costruita per seguire le idee del proprio allenatore.

Il campionato è appena iniziato, ma il messaggio lanciato dai biancocelesti è chiarissimo: questa Lazio vuole essere protagonista. La vittoria di Udine, arrivata in rimonta e al termine di una partita sofferta, racconta una squadra con carattere, qualità e grande forza mentale. Gattuso sembra aver trasferito immediatamente il suo spirito alla squadra: una Lazio che lotta, che non si arrende e che trova sempre una soluzione. Proprio come il suo allenatore.

Intanto il mercato resta vivo: resta calda la pista che porta a Mauro Icardi, attualmente svincolato, così come quella per Marcelo Brozovic. Due nomi importanti che potrebbero aggiungere ulteriore esperienza a una squadra partita con il piede giusto.

Risultati Serie A, 3ª giornata

Sabato 5 settembre

Ore 15:00

Fiorentina – Torino 1-2

Ore 18:00

Inter – Napoli 3-2

Ore 20:45

Roma – Atalanta 2-1

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Frosinone – Venezia 3-2

Parma – Monza 1-1

Ore 18:00

Bologna – Sassuolo 2-2

Ore 20:45

Juventus – Milan 1-1

Lunedì 7 settembre

Ore 18:30

Cagliari – Lecce 1-0

Ore 20:45

Udinese – Lazio 1-2

Classifica Serie A