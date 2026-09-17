17 settembre, buon onomastico Roberto: storia, significato del nome, immagini, frasi e video per gli auguri

Il 17 settembre si festeggia l’onomastico di Roberto, uno dei nomi più diffusi nella tradizione italiana e internazionale. La ricorrenza è legata principalmente alla memoria di San Roberto Bellarmino, cardinale e teologo della Chiesa cattolica, proclamato santo nel 1930 da papa Pio XI e successivamente dichiarato dottore della Chiesa. Il nome Roberto ha origini molto antiche e conserva un significato legato alla forza, alla notorietà e alla luce. Deriva infatti dal nome germanico Hrodebert, composto dagli elementi hrod (“fama”, “gloria”) e berht (“brillante”, “illustre”). Il significato complessivo può essere interpretato come “colui che brilla per la sua fama” o “persona dalla grande gloria”.

San Roberto Bellarmino, il santo celebrato il 17 settembre

La figura maggiormente associata all’onomastico del 17 settembre è San Roberto Bellarmino. Nato a Montepulciano nel 1542, Roberto Bellarmino entrò nella Compagnia di Gesù e divenne uno dei più importanti studiosi della Chiesa tra il XVI e il XVII secolo. Fu professore di teologia al Collegio Romano, autore di numerose opere religiose e protagonista dei grandi dibattiti teologici del suo tempo. Nel corso della sua vita ricoprì anche importanti incarichi ecclesiastici: fu nominato cardinale nel 1599 e successivamente arcivescovo di Capua. La sua attività fu caratterizzata dallo studio, dall’insegnamento e dall’impegno nella formazione religiosa. Morì il 17 settembre 1621 a Roma. La Chiesa cattolica lo ricorda proprio nella data della sua morte, giorno scelto per la celebrazione liturgica.

Il significato del nome Roberto

Il nome Roberto è presente in molte lingue europee con varianti differenti: Robert in inglese, francese e tedesco, Roberto in italiano e spagnolo, Ruprecht in alcune aree germaniche. La sua lunga diffusione è legata anche alla presenza di numerosi sovrani, nobili e personaggi storici che hanno portato questo nome nel corso dei secoli. Tradizionalmente il nome Roberto viene associato a caratteristiche come determinazione, autorevolezza e capacità di leadership, valori collegati al significato originario di “fama” e “splendore”.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Roberta/o.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Buongiorno e buon onomastico Roberto. Un video per augurarti una splendida giornata, da iniziare con un bel sorriso!

Il modo più semplice per rendere unico un giorno è quello di dargli il tuo nome. Buon onomastico amore mio, auguri!

Ti invio un’immagine con fiori per San Roberto. I miei saranno anche auguri virtuali, ma sono sinceri e fatti col cuore!

Ti ho pensato tutto il giorno perchè volevo assolutamente farti gli auguri per il tuo onomastico Roberto. Tanti auguri Roby!

Tanti auguri di felice onomastico, un saluto da parte mia, con la speranza di rivedersi presto!

Auguri per il tuo bel nome e felice giornata: che sia bella e allegra proprio come te!