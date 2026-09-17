17 settembre, buon onomastico Roberto: storia, significato del nome, immagini, frasi e video per gli auguri

Il 17 settembre si festeggia l’onomastico di Roberto, uno dei nomi più diffusi nella tradizione italiana e internazionale. La ricorrenza è legata principalmente alla memoria di San Roberto Bellarmino, cardinale e teologo della Chiesa cattolica, proclamato santo nel 1930 da papa Pio XI e successivamente dichiarato dottore della Chiesa. Il nome Roberto ha origini molto antiche e conserva un significato legato alla forza, alla notorietà e alla luce. Deriva infatti dal nome germanico Hrodebert, composto dagli elementi hrod (“fama”, “gloria”) e berht (“brillante”, “illustre”). Il significato complessivo può essere interpretato come “colui che brilla per la sua fama” o “persona dalla grande gloria”.
San Roberto Bellarmino, il santo celebrato il 17 settembre
La figura maggiormente associata all’onomastico del 17 settembre è San Roberto Bellarmino. Nato a Montepulciano nel 1542, Roberto Bellarmino entrò nella Compagnia di Gesù e divenne uno dei più importanti studiosi della Chiesa tra il XVI e il XVII secolo. Fu professore di teologia al Collegio Romano, autore di numerose opere religiose e protagonista dei grandi dibattiti teologici del suo tempo. Nel corso della sua vita ricoprì anche importanti incarichi ecclesiastici: fu nominato cardinale nel 1599 e successivamente arcivescovo di Capua. La sua attività fu caratterizzata dallo studio, dall’insegnamento e dall’impegno nella formazione religiosa. Morì il 17 settembre 1621 a Roma. La Chiesa cattolica lo ricorda proprio nella data della sua morte, giorno scelto per la celebrazione liturgica.
Il significato del nome Roberto
Il nome Roberto è presente in molte lingue europee con varianti differenti: Robert in inglese, francese e tedesco, Roberto in italiano e spagnolo, Ruprecht in alcune aree germaniche. La sua lunga diffusione è legata anche alla presenza di numerosi sovrani, nobili e personaggi storici che hanno portato questo nome nel corso dei secoli. Tradizionalmente il nome Roberto viene associato a caratteristiche come determinazione, autorevolezza e capacità di leadership, valori collegati al significato originario di “fama” e “splendore”.
A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Roberta/o.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Buongiorno e buon onomastico Roberto. Un video per augurarti una splendida giornata, da iniziare con un bel sorriso!
- Il modo più semplice per rendere unico un giorno è quello di dargli il tuo nome. Buon onomastico amore mio, auguri!
- Ti invio un’immagine con fiori per San Roberto. I miei saranno anche auguri virtuali, ma sono sinceri e fatti col cuore!
- Ti ho pensato tutto il giorno perchè volevo assolutamente farti gli auguri per il tuo onomastico Roberto. Tanti auguri Roby!
- Tanti auguri di felice onomastico, un saluto da parte mia, con la speranza di rivedersi presto!
- Auguri per il tuo bel nome e felice giornata: che sia bella e allegra proprio come te!