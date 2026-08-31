Volley, la Domotek riparte dal suo capitano Laganà: “sarà un campionato difficile, ma vogliamo divertirci e far divertire”

A Reggio Calabria il conto alla rovescia è ormai terminato: il primo raduno della Domotek Volley segna l’inizio ufficiale del nuovo percorso. A rappresentare lo spirito della squadra è il capitano Domenico Laganà, reduce da un’estate vissuta tra emozioni, ricordi e l’affetto di una tifoseria ancora coinvolta dalla storica stagione appena conclusa. Intervistato a poche ore dal ritorno in palestra, Laganà si presenta con grande entusiasmo, ancora immerso nelle sensazioni di una stagione che ha segnato la storia del club. “Eh beh, un’estate bellissima, piena piena di emozioni che continuano ancora”, racconta il capitano, descrivendo un periodo in cui il successo ottenuto continua a essere presente nella vita quotidiana della squadra. L’entusiasmo dei tifosi è ancora evidente e accompagna la Domotek verso il nuovo campionato. “Continuano a fermarci per strada, a chiederci come sarà la prossima stagione, i nuovi compagni, chi rimarrà… è un ‘e’ ancora praticamente non è finita”, spiega Laganà, raccontando il rapporto speciale creatosi con l’ambiente reggino.

Alle emozioni del passato si affianca però la concentrazione per il futuro. La Serie A2 rappresenta un salto importante e il capitano della Domotek Volley è consapevole del livello della competizione. “Sarà una A2 sicuramente competitiva, dove incontreremo delle squadre super attrezzate”, sottolinea Laganà, indicando la difficoltà di un torneo che vedrà la squadra reggina confrontarsi con avversarie di grande valore. La nuova stagione porterà anche diversi cambiamenti all’interno del gruppo, con tanti giocatori chiamati al debutto in questa categoria. “Ci saranno tanti esordienti nella nostra squadra, tra cui il sottoscritto che è il primo, e il Mister Polimeni”.

L’obiettivo: salvezza e voglia di coinvolgere il pubblico

Il capitano indica una strada fatta di lavoro, equilibrio e ambizione. Il primo obiettivo sarà conquistare la permanenza in categoria, senza però rinunciare alla volontà di regalare emozioni ai tifosi. “Sappiamo già che sarà un campionato difficile dove punteremo alla salvezza”, ammette Laganà, che aggiunge: “Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile e, sicuramente, divertirci e far divertire chi viene a vederci”. Un messaggio rivolto direttamente al pubblico, considerato un elemento fondamentale per accompagnare la squadra nelle sfide del prossimo campionato.

Il capitano guarda con fiducia anche ai nuovi compagni che andranno a completare il roster della Domotek Volley. L’attesa è quella di conoscersi sul campo e costruire rapidamente il gruppo. “Aspettiamo di averli qui a Reggio, di conoscerli”, spiega Laganà, che però aggiunge: “Da quello che vedo e da come me ne ha parlato il mister, sembrano tutti bravissimi ragazzi. Sono fiducioso anche perché lui ci tiene tanto ad allestire squadre prima di tutto con bravi ragazzi”. La Domotek Volley si prepara dunque a vivere una stagione storica in Serie A2, con il capitano Laganà pronto a guidare una squadra nuova ma animata dallo stesso entusiasmo che ha accompagnato il trionfo della scorsa annata.