Viola, Tito Messineo confermato Segretario Generale per la nuova stagione

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria conferma Fortunato “Tito” Messineo nel ruolo di Segretario Generale anche per la nuova stagione sportiva. Un rapporto professionale che va oltre la continuità nell’organigramma societario e che rinnova il legame con una figura profondamente intrecciata alla storia della Viola e dello sport reggino. Un esempio di dedizione unica e solerte. Maestro dello Sport, diplomato alla Scuola dello Sport del CONI di Roma nel 1970, Tito Messineo ha operato all’interno del CONI dal 1971 al 2005, ricoprendo nel corso degli anni incarichi tecnici e di segreteria a livello provinciale e regionale.

Il suo rapporto con la pallacanestro nasce da lontano. Prima giocatore, allenatore e arbitro, poi dirigente, Messineo ha attraversato diverse epoche del basket reggino, ricoprendo incarichi di responsabilità all’interno della Viola.

Un percorso che lo ha visto protagonista negli anni della Cestistica Piero Viola e nelle stagioni accompagnate da denominazioni e sponsorizzazioni rimaste nella memoria neroarancio: Banca Popolare, Standa, Opel, Panasonic e Pfizer. Nella stagione 1992/93 ha inoltre ricoperto un ruolo dirigenziale nella Panasonic Viola.

La sua lunga esperienza sportiva si è sviluppata anche oltre il basket. Messineo ha assunto importanti responsabilità nell’organizzazione sportiva territoriale, fino alla Presidenza del Comitato Italiano Paralimpico della Calabria.

Il suo impegno è stato riconosciuto dal CONI con il conferimento della prestigiosa Stella d’Oro al Merito Sportivo.

Esperienza, competenza e memoria storica continueranno dunque ad accompagnare il percorso della Pallacanestro Viola anche nella nuova stagione di serie B nazionale.

Tito Messineo e la Viola legati da un vincolo saldo che attraversa le generazioni e continua a scrivere la propria storia in neroarancio.