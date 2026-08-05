Viola, quarta e ultima conferma: Fiusco ancora in neroarancio

Quarta e ultima conferma in casa Viola. Dopo Maresca, Marini e Clark, ecco Fiusco. Loro si aggiungono a tutti i nuovi arrivati in questa sessione, ufficializzati dopo l’annuncio del ripescaggio in Serie B1. “La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è lieta di riabbracciare Simone Fiusco, ala brindisina nata il 13 ottobre 1999, che vestirà nuovamente la maglia neroarancio nella stagione 2026/27.

Il ritorno di Simone rappresenta una conferma importante per il progetto tecnico della Viola. Giocatore duttile e generoso, Fiusco si distingue per la sua fisicità, l’intensità difensiva, la capacità di attaccare il ferro e una buona visione di gioco. Le sue caratteristiche gli consentono di ricoprire più ruoli sul perimetro e di garantire energia e solidità ogni volta che viene chiamato in causa” si legge nella nota ufficiale. “Dopo il percorso di crescita maturato negli ultimi anni e nella scorsa stagione, Simone ritorna a Reggio dopo essersi assicurato con il suo attaccamento l’affetto dei tifosi reggini e con maggiore consapevolezza delle due qualità, pronto a mettersi al servizio della squadra. È un atleta affidabile, energico e con una mentalità orientata al lavoro quotidiano, qualità che lo rendono un elemento prezioso all’interno del gruppo”.

“Siamo convinti che Simone Fiusco rappresenti un atleta in continua evoluzione, con margini di crescita ancora importanti, e che saprà farsi trovare pronto in ogni occasione, rispondendo presente ogni volta che coach Michele Carrea avrà bisogno del suo contributo” – il commento di Fortunato Vita in rappresentanza della società neroarancio – “Simone farà parte del nostro progetto perché insieme allo staff tecnico abbiamo considerato non solo il percorso della scorsa stagione ma la certezza che con il lavoro e l’abnegazione dimostrata sarà sicuramente utile e risponderà presente ogni qualvolta verrà chiamato”.

Le dichiarazioni di Simone all’ufficio stampa: “Sono super entusiasta di poter ritornare a calcare il palacalafiore ancora per un’altra stagione… sono contento di poter mettermi alla prova in una categoria come la B nazionale. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e lo staff ma, soprattutto non vedo l’ora di poter indossare ancora la maglia della Viola. Manca davvero poco e l’entusiasmo è davvero tanto… sempre forza Viola, ci vediamo al Palazzetto, sono sicuro che sarete in tantissimi a sostenerci”.