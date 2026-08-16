Viola, parte la preparazione dopo il ritorno in Serie B Nazionale: date e avversarie delle amichevoli. Al via anche la campagna abbonamenti

La Viola Reggio Calabria è pronta a iniziare ufficialmente il percorso verso la nuova stagione, quella del ritorno in Serie B Nazionale. Dopo il ripescaggio estivo, arrivato al termine di un’annata nella quale la formazione reggina aveva sfiorato sul campo il salto di categoria, il club entra adesso nella fase operativa della preparazione precampionato. Il primo appuntamento è fissato per domani, lunedì 17 agosto, quando si svolgerà il raduno tecnico della prima squadra. Dal giorno successivo, martedì 18 agosto, prenderà invece il via la preparazione vera e propria, con il gruppo chiamato a costruire condizione fisica, intesa e automatismi in vista dell’inizio della nuova stagione.

La società ha definito anche il programma dei primi test che accompagneranno la Viola nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Il primo appuntamento è previsto per il 30 agosto contro la Crifo Wines Ruvo, a Ruvo di Puglia, primo banco di prova della fase precampionato. Il 5 settembre la Viola affronterà invece la Siaz Piazza Armerina a Catania. Il calendario proseguirà poi il 12 e 13 settembre con la partecipazione al Torneo Sant’Ambrogio, altro passaggio importante nella preparazione della squadra. L’ultima amichevole indicata nel programma è fissata per il 16 settembre, quando la Viola sarà impegnata contro l’Orlandina Basket a Capo d’Orlando. Una serie di test che permetterà allo staff tecnico di verificare progressivamente lo stato di forma della squadra in vista dell’avvio della stagione di Serie B Nazionale.

Al via la campagna abbonamenti “To Be One”

Parallelamente all’inizio della preparazione, la società lancia anche “To Be One”, la campagna abbonamenti dedicata alla nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West. Un passaggio che accompagna il ritorno della Viola in una categoria particolarmente attesa dalla piazza reggina. Tutte le informazioni e le modalità per sottoscrivere gli abbonamenti saranno pubblicate da domani, 17 agosto, sui canali ufficiali della società.

Per la principale realtà cestistica di Reggio Calabria si apre così una nuova fase dopo un’estate segnata dal ritorno in Serie B Nazionale attraverso il ripescaggio. La promozione era stata sfiorata sul campo nella precedente stagione e adesso il club può iniziare concretamente il percorso verso il nuovo campionato. Il raduno del 17 agosto, l’inizio della preparazione del 18 e il calendario delle amichevoli rappresentano i primi passi di una stagione che riporta la Viola Reggio Calabria su un palcoscenico nazionale di grande rilievo.