Viola, nuova conferma: coach Lovino ancora in prima squadra

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica la conferma di Vincenzo Lovino all’interno dello staff tecnico per la stagione 2026/2027. Lovino ricoprirà il ruolo di Assistant Coach di Michele Carrea, proseguendo così il percorso iniziato nella scorsa stagione sulla panchina neroarancio.

La conferma testimonia la volontà della società di dare continuità al lavoro di coach Lovino all’interno dello staff tecnico.

Allenatore nazionale, la preparazione di Vincenzo Lovino è il frutto di una intensa carriera con incarichi in diversi quotati settori giovanili di importanti società. La sua professionalità, l’attenzione ai dettagli e la competenza sono tra le caratteristiche che hanno contraddistinto l’esperienza di Lovino alla Viola nella scorsa stagione. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro di una squadra chiamata ad affrontare il prossimo lungo ed affascinante campionato di Serie B Nazionale.

Le parole di Vincenzo Lovino raccolte dall’ufficio stampa sulla sua conferma:

“C’è molto entusiasmo da parte mia, sono piacevolmente onorato della scelta del club e gli stimoli sono grandissimi. Anche se la scorsa stagione non si è conclusa come volevano, il fatto di essere arrivati fino in fondo ha consentito, insieme alla volontà del club di competere ai piani alti di essere ammessi al campionato nazionale.

Ci sarà molto da fare perché ci sono stati molti cambiamenti, con coach Carrea ci siamo trovati subito in sintonia e con lui non vedo l’ora di iniziare a lavorare già nei prossimi giorni.

Il campionato sarà duro e lungo ma ci sono tutte le condizioni a livello societario e nella composizione del roster per poter fare bene”.