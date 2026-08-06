Viola in B Nazionale, riparte la campagna del Supporters Trust: “insieme per sostenere il nuovo corso neroarancio”

L’ufficialità del ripescaggio della Pallacanestro Viola Reggio Calabria nel campionato di Serie B Nazionale segna l’inizio di una nuova stagione di entusiasmo per i colori neroarancio. Contestualmente riparte, con ancora maggiore slancio, la campagna di tesseramento del Supporters Trust Viola, presieduto da Maurizio Marino. L’approdo nella terza serie nazionale rappresenta un traguardo importante, ma anche una sfida che richiede il sostegno dell’intera comunità sportiva reggina. Per questo il Trust rinnova l’invito a tifosi e simpatizzanti ad associarsi, contribuendo concretamente alla crescita del progetto Viola.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra la squadra e la città, coinvolgendo sempre più appassionati in un percorso che punta a consolidare la presenza del club nel basket nazionale. “Adesso più che mai – è il messaggio del Trust – è il momento di sostenere la Viola. L’adesione rappresenta un gesto di appartenenza e un contributo concreto a un progetto che guarda con ambizione al futuro, accompagnando la società in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e di nuove opportunità”.

Il tesseramento, come di consueto, prevede diverse modalità e benefit fra cui poter scegliere:

TESSERA UNDER 18 Euro 20 – Cappellino

18 Euro 20 – TESSERA BASIC Euro 50 – Cappellino

Euro 50 – TESSERA ARGENTO Euro 100 – Tshirt Trust New Edition arancione

TESSERA ORO Euro 200 – Tshirt Trust New Edition – Cappellino

Euro 200 – TESSERA DIAMANTE Euro 500 – Maglia gara

Euro 500 – TESSERA TITANIO Euro 1.000 – Abbonamento parterre Pallacanestro Viola – Maglia gara

Modalità di pagamento

Si comunica che è stato attivato un nuovo IBAN sostituendo definitivamente il precedente



sostituendo A partire da ora, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico al seguente nuovo IBAN: IT65S0538716301000004833195

Intestato a Associazione Supporter Trust con la causale Tesseramento Annuale Nome Cognome e tipologia Tessera. Si può anche effetture il pagamento con Paypal in 3 rate.

Tutti i soci avranno accesso ai seguenti eventi

Serata dedicata con la squadra per tutti i soci

Sorteggio gadget di Natale neroarancio per tutti i soci

La consegna delle maglie e delle felpe del Trust sarà effettuata a partire dalla prima partita casalinga presso il punto Trust all’ingresso.

Per info: trust@trustviola.it