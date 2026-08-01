Viola, è amore straniero? Spunta Daniel Love per il ruolo di guardia. E c’è una nuova chiusura

Il roster della Viola è praticamente completo, mancano due ufficialità e un solo slot da occupare. La conferma di Fiusco si sta facendo attendere, ma non dovrebbe essere in dubbio. La novità arriva sul fronte Markovic: è praticamente fatta, manca solo l’annuncio da parte della società. Resta da sciogliere il nodo relativo allo straniero che andrà a occupare lo spot di 2. La Viola sembra cercare una guardia che possa anche portare playmaking secondario all’occorrenza.

Il nome caldo delle ultime ore è quello di Daniel Love, play-guardia americano ma di passaporto svedese, nativo di Orlando (Florida), classe 1999. Love ha giocato in Islanda, Svezia e nell’ultima stagione ha disputato 7 partite nella B spagnola con casacca del Grupo Alega Cantabria mettendo insieme 3.9 punti, 1.9 rimbalzi e 1.7 assist di media.