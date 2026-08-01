Viola, all you need is Daniel Love! C’è la firma della guardia americana: sarà addio con Fernandez

Come anticipato nelle scorse ore da StrettoWeb, Daniel Love è un nuovo giocatore della Viola. I neroarancio chiudono lo spot di guardia titolare con lo statunitense di formazione con passaporto svedese, ultima stagione nella seconda serie spagnola, atletico e abile al tiro, in grado anche di portare playmaking secondario. Lo status di straniero esclude, automaticamente, Manu Fernandez, play argentino ancora sotto contratto con i neroarancio dei quali è stato capitano nelle ultime due stagioni e fra i giocatori più amati dal pubblico reggino.

Nella nota del club si legge: “Daniel Love è un nuovo giocatore della Pallacanestro Viola. La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare l’ingaggio di Daniel Love, guardia di 190 centimetri con doppia nazionalità statunitense e svedese, che vestirà la maglia neroarancio nella stagione 2026/27.

Classe 1999, Love è un esterno moderno e versatile, formatosi nel basket universitario americano prima di intraprendere un percorso europeo che lo ha visto protagonista in Islanda, Svezia e, più recentemente, in Spagna con il Grupo Alega Cantabria nella Primera FEB. Nel suo percorso ha inoltre conquistato il campionato e la Coppa di Svezia con i Norrköping Dolphins, maturando esperienza anche nelle competizioni europee FIBA.

Giocatore dinamico, capace di ricoprire i ruoli di guardia e playmaker, Love abbina atletismo, intensità e qualità tecniche. Dotato di un ottimo primo passo, è particolarmente efficace nell’uno contro uno e nell’attaccare il ferro, ma sa anche creare gioco per i compagni grazie alla sua visione e alla lettura delle situazioni offensive. Il suo tiro perimetrale, unito alla capacità di giocare in campo aperto, lo rende una costante minaccia per le difese avversarie.

Anche nella metà campo difensiva Daniel Love si distingue per aggressività sulla palla, rapidità laterale e grande applicazione, qualità che gli consentono di essere un difensore affidabile e di incidere con recuperi e pressione costante sugli esterni avversari.

L’ultima esperienza in Islanda lo ha visto viaggiare a quasi 18 punti, 4,7 rimbalzi e 3,3 assist di media, confermando il suo impatto come protagonista del campionato prima del trasferimento in Spagna nella parte finale della stagione.

Le sue prime parole in neroarancio: “sono super entusiasta di entrare a far parte del club neroarancio! Non vedo l’ora che inizi la stagione e di arrivare a Reggio! Sono pronto a mettermi al lavoro con i miei compagni e gli allenatori. Non vedo l’ora di conoscere tutti i tifosi e i sostenitori e di vivere una grande stagione insieme!”.

Con l’arrivo di Daniel Love, la Pallacanestro Viola aggiunge al proprio roster un giocatore di talento, personalità ed esperienza internazionale, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra e della città.

Il DS Vincenzo Meduri descrive le motivazioni che hanno portato la società alla scelta del giocatore statunitense: “L’ingaggio di Daniel Love rappresenta una scelta fortemente voluta dalla società e perfettamente coerente con il percorso tecnico che stiamo costruendo. Fin dalle prime valutazioni è stato uno dei profili che abbiamo individuato come prioritari, perché racchiude qualità tecniche, atletiche e caratteriali che riteniamo fondamentali per il nostro progetto.

Daniel è un giocatore completo, capace di incidere in tanti aspetti del gioco. Ha punti nelle mani, sa costruire vantaggi dal palleggio, è efficace nell’uno contro uno, attacca il ferro con grande determinazione e possiede la capacità di aprire il campo con il tiro. A questo aggiunge intensità difensiva, versatilità e un’eccellente predisposizione a giocare per la squadra, caratteristiche che gli consentono di interpretare più situazioni tattiche con grande efficacia.

Abbiamo cercato un atleta con mentalità vincente, fame di affermarsi e disponibilità al lavoro quotidiano. Daniel ha dimostrato di possedere tutte queste qualità e siamo convinti che il contesto della Viola, la guida tecnica di coach Michele Carrea e l’entusiasmo della nostra piazza rappresentino l’ambiente ideale per consentirgli di esprimere tutto il suo potenziale.

Siamo orgogliosi che abbia scelto di condividere il nostro progetto. Siamo certi che, con il suo talento Daniel saprà ritagliarsi un ruolo da protagonista e regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi.

La società dà il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli una stagione ricca di successi e soddisfazioni con i colori neroarancio“.