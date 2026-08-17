Viola, al via la campagna abbonamenti: modalità, info e prezzi. Dalle prelazioni alle promo

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, quella che segnerà il ritorno dei neroarancio sul palcoscenico della Serie B Nazionale. Una nuova categoria e una nuova sfida che il club vuole affrontare con il sostegno della città e del pubblico del PalaCalafiore, chiamato a diventare ancora una volta il sesto uomo in campo. La nuova stagione porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite più intense e un livello di competizione più elevato. La società punta quindi a trasformare il palazzetto in una vera casa neroarancio, da vivere, riempire e sostenere durante tutto il campionato. Il messaggio scelto per accompagnare la campagna è “TO BE ONE”, una dichiarazione d’identità che sintetizza la volontà di affrontare insieme un nuovo capitolo della storia della Viola.

Con #ToB1 la società chiama a raccolta l’intera comunità dei tifosi, sottolineando come l’abbonamento stagionale non rappresenti soltanto un posto al PalaCalafiore, ma una scelta di appartenenza, condivisione di valori e identità. L’abbonamento darà diritto a 17 ingressi, comprendendo tutta la regular season del campionato di Serie B Nazionale.

Prelazione dal 17 al 19 agosto, poi parte la vendita libera. Info sui prezzi

La prima fase della campagna abbonamenti sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/2026 e si svolgerà dal 17 al 19 agosto. Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto al momento dell’acquisto tramite bonifico, specificando nella causale il settore, la fila e il numero del posto e contattando contestualmente il recapito dedicato al ticketing per ottenere la ricevuta. Gli abbonati della scorsa stagione potranno scegliere se esercitare la prelazione oppure optare per un posto differente, cambiando anche settore. La seconda fase, dedicata alla vendita libera, scatterà invece dal 20 agosto e proseguirà fino al 21 settembre, fatta eccezione per i posti ancora interessati dalla prelazione e quindi temporaneamente non disponibili.

La formula Socio Sostenitore Gold avrà un costo di 500 euro e comprenderà un posto nel parterre centrale Vip, un pass auto per l’accesso al parcheggio del PalaCalafiore e una polo del merchandising ufficiale. Per i settori Parterre B/C/E/F il posto intero, riservato agli adulti sopra i 18 anni, costerà 225 euro, mentre il ridotto per i ragazzi dai 13 ai 17 anni avrà un costo di 120 euro. Nel Parterre laterale A/D il posto intero adulto costerà 180 euro, mentre il ridotto per la fascia 13-17 anni sarà disponibile a 90 euro. In Tribuna centrale, anello superiore, il prezzo sarà di 150 euro per gli adulti e 75 euro per il ridotto. L’abbonamento per la Curva “Massimo Rappoccio” avrà invece un costo di 80 euro.

Promo Family, Young Card e agevolazioni per le persone con disabilità

La società ha previsto specifiche agevolazioni per le famiglie. Con la Promo Family, riservata ai membri dello stesso nucleo familiare, dalla terza tessera in poi sarà applicato uno sconto del 30% sul costo della terza tessera e del 50% dalla quarta tessera in poi. Per i bambini dai 6 ai 12 anni compiuti sarà disponibile la Young Card stagionale, al costo di 30 euro nel parterre e 15 euro nella tribuna centrale superiore. Per le famiglie con minori tra i 4 e i 6 anni, che beneficiano dell’ingresso gratuito, la richiesta di un posto a sedere nei settori parterre comporterà l’acquisto di un’apposita card stagionale da prenotare in biglietteria al costo di 15 euro, comprensivo dei costi della card e del posto a sedere.

Per accedere alla scontistica Family sarà necessario esibire la documentazione relativa allo stato di famiglia, mentre per le Young Card e le tessere ridotte sarà richiesto il documento d’identità. Sono inoltre previste condizioni dedicate alle persone in condizione di disabilità. Per le situazioni di gravità previste dalla Legge 104, articolo 3 comma 3, la tessera sarà gratuita e l’eventuale accompagnatore potrà accedere con ingresso ridotto. Le persone con invalidità compresa tra il 74% e il 99% potranno invece acquistare tessere a prezzo agevolato nei settori predisposti, previa presentazione della documentazione richiesta. Per informazioni sulle modalità dedicate è disponibile il numero 3760990617.

Come sottoscrivere la tessera

Dalle ore 10 di giovedì 20 agosto sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento attraverso la piattaforma Go2 all’indirizzo https://go2.it/evento/abbonamento-2026-2027-pallacanestro-viola/9536.

Durante la fase di prelazione la tessera potrà essere sottoscritta effettuando un bonifico bancario intestato a EZENIT S.R.L., con coordinate LT233250032272151467 – REVOLT21, specificando nome, cognome, tipologia di tessera ed eventuale posto per chi era già abbonato. La copia del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo ticketing@pallacanestroviola.it oppure tramite WhatsApp al numero 3760990617.

Lo stesso recapito telefonico sarà attivo per le chiamate dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Il botteghino del PalaCalafiore sarà invece aperto il 20 e 21 agosto dalle 10 alle 12.30. Sarà inoltre possibile rivolgersi al rivenditore ufficiale Bcenters di via Sbarre Centrali a Reggio Calabria.

Accrediti stampa e premio al raggiungimento dei mille abbonati

La richiesta degli accrediti stampa sarà possibile nella seconda fase della campagna e comunque non prima del 15 settembre. Le testate riceveranno un’apposita comunicazione contenente il regolamento per gli accessi e le norme da seguire secondo le indicazioni della Lega Nazionale Pallacanestro in materia di diritti fotografici e riprese televisive, i cui diritti fanno capo a LNP Pass.

La Viola ha inoltre previsto un’iniziativa speciale legata al raggiungimento di 1.000 sottoscrizioni: grazie al millesimo abbonato, tutti i primi 1.000 sottoscrittori riceveranno una maglia del merchandising ufficiale. Tutte le ulteriori informazioni saranno disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale della società. “TO BE ONE. INSIEME SIAMO UNO” è il messaggio con cui la Pallacanestro Viola chiama dunque a raccolta Reggio Calabria per il ritorno in Serie B Nazionale. Forza Viola, Forza Reggio.