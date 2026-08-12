Vinitaly Reggio Calabria, Milia: “successo straordinario che proietta nostra città in dimensione internazionale”

“Il successo di ‘Vinitaly and the City’ a Reggio Calabria, con i numeri eccezionali registrati in soli due giorni, rappresenta appieno la visione che questa Amministrazione, guidata dal Sindaco on. Francesco Cannizzaro, vuole imprimere alla nostra Città: un respiro finalmente internazionale, sfruttando in particolare la vocazione mediterranea che abbiamo“. Così il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, commentando l’ottima riuscita dell’evento che ha visto Reggio protagonista della due giorni, con oltre 60mila presenze e 50mila degustazioni.

“Portare qui una manifestazione dal prestigio globale come Vinitaly, annoverata da anni ormai tra le fiere nazionali per eccellenza, è chiaramente un segnale politico e sociale che guarda ad un indirizzo ben preciso: questa Città non vuole più essere considerata inferiore ad altre, bensì una realtà capace di porsi concretamente come punto focale del Paese.”

“Poter ospitare eventi di tale portata, già durante la primissima fase di questa nuova Amministrazione, testimonia la volontà ferma del Sindaco Cannizzaro di alzare costantemente l’asticella di qualità di vita dei reggini e di offerta che il nostro territorio può dare. Vorrei evidenziare, inoltre, la compostezza della nostra utenza e l’ordine e la pulizia impressi dall’organizzazione. Reggio si è dimostrata pronta, sotto ogni punto di vista. Ed era proprio questo il messaggio importante da far passare. Un obiettivo ambizioso raggiunto grazie ad un lavoro sinergico con la Regione Calabria, in particolar modo con il Presidente Roberto Occhiuto e con l’Assessore Gianluca Gallo, che desidero ringraziare per l’impeccabile attività di coordinamento di una manifestazione che ha saputo valorizzare al meglio le eccellenze di tutta la Calabria e, di conseguenza, l’immagine stessa della nostra regione e della nostra Città”.

“Questo risultato – conclude Milia – conferma che la strada intrapresa è quella giusta: Reggio sta conquistando il posto che merita, candidandosi ad essere palcoscenico di grandi eventi e catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale ed internazionale”.