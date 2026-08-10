Vinitaly Reggio Calabria, il recap della serata finale: “la città ha vinto. Intuizione di Occhiuto, Gallo e Cannizzaro” | INTERVISTE

Si è chiusa con un grande successo la prima edizione di Vinitaly and the City tenutasi a Reggio Calabria, un evento che ha trasformato il lungomare in una vetrina d’eccellenza per la Regione intera e le sue eccellenze vitivinicole. Gli organizzatori e le autorità locali hanno espresso profonda soddisfazione per l’ampia partecipazione di pubblico, sottolineando come l’iniziativa abbia valorizzato la qualità dei vini e dei prodotti agroalimentari calabresi.

La manifestazione ha attirato moltissimi giovani, culminando in momenti di intrattenimento culturale che hanno unito la promozione del territorio allo spettacolo. Secondo i promotori, questo traguardo rappresenta un punto di svolta per una Calabria dinamica che intende puntare sullo sviluppo economico e turistico. L’evento non rimarrà un caso isolato, poiché è già stata annunciata la volontà di organizzare future iniziative simili per continuare a raccontare le eccellenze locali.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, le interviste agli assessori Gallo e Micheli durante la serata finale del Vinitaly.