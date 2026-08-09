Vinitaly Reggio Calabria, il recap della prima giornata: “abbiamo acceso i motori nel chilometro più bello d’Italia” | FOTO e VIDEO

Il Vinitaly Reggio Calabria accende i motori sul Lungomare Falcomatà: il recap della prima giornata dell'evento con foto e reportage video

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Il debutto di Vinitaly and the City a Reggio Calabria ha riscosso un successo clamoroso, trasformando il celebre lungomare cittadino in un palcoscenico per le eccellenze enogastronomiche locali. L’evento ha visto la partecipazione di tantissime cantine calabresi e numerose aziende del settore agroalimentare, unite per promuovere l’identità culturale e il turismo della regione. Il Governatore Roberto Occhiuto e le autorità locali hanno sottolineato come questa manifestazione rappresenti un’operazione di marketing internazionale fondamentale per valorizzare il territorio.

Grazie a una sinergia tra istituzioni, la città ha celebrato il connubio tra storia e viticoltura, ospitando degustazioni, incontri tematici e mostre d’arte. Questa prima edizione segna l’inizio di una stagione volta a proiettare la Calabria verso un futuro di prestigio globale, celebrando la bellezza e l’efficienza organizzativa della regione. E stasera si punta al bis con la serata finale! Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, sulla prima serata della manifestazione.

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