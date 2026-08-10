Vinitaly Reggio Calabria, Cardia e Luppino: “straordinaria opportunità per promuovere sistema economico calabrese”

Il Coordinamento Regionale e Provinciale della Confederazione Nazionale Esercenti Calabria ha preso parte alla prima edizione di Vinitaly and the City a Reggio Calabria, la manifestazione dedicata alla cultura del vino, alle eccellenze enogastronomiche e alla promozione del territorio, che l’8 e il 9 agosto ha trasformato il Lungomare Falcomatà e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in un grande palcoscenico dedicato al vino e alle produzioni calabresi. A rappresentare la Confederazione Nazionale Esercenti Calabria sono stati Mario Cardia e Antonio Luppino, presenti all’importante appuntamento per testimoniare l’attenzione dell’organizzazione nei confronti del mondo delle imprese, del commercio, della ristorazione, dell’accoglienza e dell’intero comparto enogastronomico.

Vinitaly and the City, format promosso da Veronafiere e Regione Calabria, ha proposto a Reggio Calabria due giornate caratterizzate da degustazioni, masterclass, wine talk, incontri con i produttori, cooking show, appuntamenti culturali, musica e intrattenimento. La manifestazione ha visto protagonisti circa 80 produttori calabresi, mettendo in connessione il patrimonio vitivinicolo regionale con la storia, la cultura e le bellezze della Città dello Stretto. Particolarmente significativa anche la presenza istituzionale all’evento.

Alla manifestazione hanno preso parte il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, a conferma del rilievo assunto dall’iniziativa nel panorama regionale e nazionale. La presenza della Confederazione Nazionale Esercenti assume, in questo contesto, un significato particolare. Il vino e l’enogastronomia non rappresentano infatti soltanto un patrimonio culturale e produttivo, ma costituiscono una filiera capace di coinvolgere direttamente numerose categorie economiche: aziende agricole e vitivinicole, ristorazione, pubblici esercizi, commercio, strutture ricettive, turismo, servizi e attività legate alla promozione del territorio.

Proprio per questo, la partecipazione di Mario Cardia e Antonio Luppino ha rappresentato un momento di ascolto, confronto e presenza concreta accanto alle realtà imprenditoriali calabresi. “La presenza della Confederazione Nazionale Esercenti a Vinitaly and the City – dichiarano Cardia e Luppino – nasce dalla convinzione che eventi di questa portata rappresentino una straordinaria opportunità non soltanto per promuovere il vino e le produzioni calabresi, ma per sostenere un sistema economico più ampio, fatto di imprese, commercio, ristorazione, turismo e servizi.

La valorizzazione delle eccellenze del territorio deve necessariamente andare di pari passo con la valorizzazione di chi ogni giorno investe, lavora e crea occupazione in Calabria.Reggio Calabria – proseguono – ha dimostrato di poter ospitare una manifestazione di respiro nazionale e internazionale, mettendo insieme identità, cultura, impresa e promozione turistica. Per la Confederazione è importante esserci, ascoltare gli operatori e contribuire a costruire occasioni di crescita per il tessuto produttivo regionale”.

La prima edizione reggina di Vinitaly and the City si inserisce nel percorso di valorizzazione della Calabria e per la Confederazione Nazionale Esercenti Calabria, la partecipazione rappresenta dunque una conferma della volontà di essere presente nei principali momenti di confronto e promozione del territorio, sostenendo le imprese e contribuendo alla costruzione di nuove opportunità per il sistema economico calabrese. La Calabria delle eccellenze, delle imprese e del lavoro merita di essere protagonista. La Confederazione Nazionale Esercenti c’è.