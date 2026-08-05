Vinitaly and the City Reggio Calabria: sul Lungomare Falcomatà spuntano gli stand del grande evento | FOTO e VIDEO

L’evento Vinitaly and the City approda a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto, trasformando il suggestivo lungomare Falcomatà in un palcoscenico per l’eccellenza enogastronomica. La manifestazione celebra il patrimonio vitivinicolo calabrese attraverso degustazioni, masterclass e show cooking che coinvolgono esperti del settore e produttori locali. Oltre alla valorizzazione dei vini, l’iniziativa mira a promuovere il turismo culturale, aprendo al pubblico tesori archeologici come il Museo della Magna Grecia. Il progetto nasce da una solida sinergia tra la Regione Calabria e Veronafiere, consolidando il successo già ottenuto in precedenza a Sibari.

Nell’attesa dell’evento dell’8 e 9 agosto, intanto, fervono i preparativi: sul Lungomare Falcomatà sono stati installati i primi stand che ospiteranno attività e degustazioni per due serate che si prospettano gustose e frizzanti, per restare in tema. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.