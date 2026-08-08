Villapiana Cartoon Festival, spiaggia gremita per Cristina D’Avena: successo per la prima edizione

Una spiaggia gremita, tantissime famiglie e un pubblico composto da bambini, ragazzi e adulti uniti dalla stessa atmosfera di festa. La prima edizione del Villapiana Cartoon Festival, svoltasi ieri, 6 agosto, sulla Spiaggia Bandiera Blu di Villapiana Lido, si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti di punta della programmazione estiva “Destinazione Villapiana 2026”. L’evento è stato pensato innanzitutto per bambini e famiglie, ma ha saputo coinvolgere generazioni diverse. Fin dal pomeriggio il lungomare e la spiaggia si sono trasformati in un grande spazio dedicato al divertimento e alla fantasia, tra animazione, cosplay, mascotte, giochi, spettacoli e numerose attività.

A rendere ancora più speciale la prima edizione è stata la presenza di Cristina D’Avena, ospite d’eccezione della manifestazione. Il suo concerto ha rappresentato il momento culminante della giornata, richiamando un pubblico numerosissimo e facendo cantare insieme diverse generazioni sulle note delle sigle che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani. “Ieri abbiamo visto la Villapiana che vogliamo: viva, accogliente, piena di famiglie e capace di creare occasioni di incontro e condivisione. Vedere così tante persone partecipare alla prima edizione del Cartoon Festival è stata una grande emozione”, dichiara il sindaco Mariolina De Marco.

“Cristina D’Avena è una grande artista, ma ciò che mi ha colpito maggiormente incontrandola è stata la sua straordinaria carica umana e la sua sensibilità. Con la sua musica riesce a far emergere quel “fanciullino” che ciascuno di noi conserva dentro di sé. E ieri sera, guardando bambini, genitori e intere famiglie cantare insieme, abbiamo avuto la dimostrazione di quanto la musica possa unire generazioni diverse”.

Il lavoro dell’Amministrazione e dei volontari

Il successo della manifestazione è stato il risultato di un lavoro condiviso che ha visto impegnata l’intera Amministrazione comunale, con un particolare coinvolgimento dell’assessore Giuseppe Tiripicchio e dei consiglieri Lorenza Pastore e Gabriele Pittelli, impegnati nell’organizzazione degli eventi della programmazione estiva. “A loro va il mio ringraziamento – prosegue il Sindaco – per il lavoro, la presenza e l’impegno con cui stanno contribuendo alla realizzazione del nostro calendario. Dietro una manifestazione di queste dimensioni ci sono settimane di organizzazione, responsabilità e collaborazione. Il risultato più bello è vedere il territorio rispondere con una partecipazione così importante”. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche ai volontari dell’ASD Villapiana e ai Bikers di Villapiana, che hanno collaborato all’organizzazione e al servizio d’ordine, insieme a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Il Villapiana Cartoon Festival nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento riconoscibile dell’estate villapianese: non soltanto un grande evento di intrattenimento, ma anche un’occasione per creare socialità, offrire alle famiglie una giornata da vivere insieme e rafforzare la capacità attrattiva del territorio. “Quella di ieri non è stata semplicemente una serata di spettacolo. È stata una festa della comunità. Vedere Villapiana così piena, vedere la gioia dei più piccoli e allo stesso tempo gli adulti tornare bambini cantando insieme a Cristina D’Avena è un’immagine che porteremo con noi. Questa prima edizione ci consegna entusiasmo e ci incoraggia a continuare a investire in iniziative capaci di far vivere Villapiana e di renderla sempre più attrattiva”.

Il sindaco conclude rivolgendo il ringraziamento più importante al pubblico che ha partecipato alla manifestazione e alle persone arrivate anche dai territori vicini. “Grazie alle tantissime persone che hanno scelto Villapiana. Grazie ai nostri cittadini, alle famiglie e a quanti sono arrivati anche dai territori vicini per condividere con noi questa giornata. Il successo più grande non è soltanto quello che vediamo nelle immagini di una spiaggia gremita: è sapere di aver regalato a tante persone un ricordo felice della nostra città. La prima edizione del Villapiana Cartoon Festival si chiude con un grande successo. E questo è soltanto l’inizio.”.