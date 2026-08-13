Villammare Festival Film&Friends: il programma e gli ospiti attesi | INFO

Il Villammare Festival Film&Friends celebra un quarto di secolo e per i suoi 25 anni si regala un programma ancora più ricco e un cast internazionale. Dal 22 al 29 agosto 8 giorni di spettacoli, riflessioni, proiezioni, incontri ed emozioni cinematografiche per un evento organizzato dall’Associazione Villammare Film Festival- Golfo di Policastro con il sostegno di Regione Campania e Comune di Vibonati e il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno. Le serate della manifestazione organizzata dal Patron Alessandro Cocorullo con il supporto di Andrea Axel Nobile saranno condotte da Daria Sarpitta.

Tra gli ospiti che calcheranno il palco della nuova edizione l’attrice Martina Stella, che taglierà il nastro della kermesse il 25 agosto in piazza Portosalvo e nella stessa serata sarà proiettato il film “Era” del regista Vincenzo Marra che saluterà il pubblico in platea. Poi spazio agli attori internazionali il 26 agosto con Clayton Norcross, il Thorne più amato di Beautiful; durante la serata verrà proiettato “Anna” (regista e interprete Monica Guerritore).

Il 27 arriveranno invece l’attrice e conduttrice Francesca Rettondini e, a presentare la sua opera prima come regista, Massimiliano Gallo che porterà al pubblico il suo film La Salita. Il 28 agosto sarà la serata dedicata alle colonne sonore con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica: ospite sarà Danilo Rea tra i più grandi pianisti jazz italiani. Gran finale poi il 29 agosto con Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice, quest’anno al cinema con “Agata Christian – Delitto sulle nevi” e, attesissimo, lo showman Enrico Brignano, dai monologhi brillanti tra ironia e riflessione. A corredare il cast un presidente della giuria dei lungometraggi di prestigio: il regista, sceneggiatore, produttore e direttore artistico del Torino Film Festival, Giulio Base.

La giuria dei cortometraggi invece sarà presieduta da Massimiliano Terzo. Quest’anno poi anche i tre giorni di proiezioni no-stop che precedono il Festival in piazza saranno occasione di nuovi incontri. Il 22 agosto andrà in scena l’Omaggio a Fellini con la proiezione dei film del maestro del cinema italiano e la chiacchierata con Manlio Castagna, scrittore e regista, autore di bestseller pluripremiati e già vicedirettore artistico del Giffoni Film Festival. Il 23 agosto spazio alle produzioni cinematografiche locali con, fuori concorso, il documentario di Jepis Bottega “Uocchi spierti. I passi di Carlo Palumbo” e il film girato a Vibonati “La magica vita di Giovannino” tratto dagli scritti di Antonio De Filippo e con la regia di Umberto Iervolino. Il 24 infine spazio ad uno storyteller d’eccezione: il giornalista sportivo Federico Buffa in grado di raccontare lo sport intrecciando emozioni, richiami colti e background sociale, trasformando le biografie di grandi atleti in piccoli film. Sarà fuori concorso “Esagerata”, film di Giuseppe Cacace e Daniele Stocchi con Cinzia Mirabella e Giuseppe Cantore. Inoltre verrà proiettato in gara il film attualmente nelle sale “Arrivederci Tristezza” di Giovanni Virgilio con Nino Frassica.

Quest’anno il Villammare Festival ha ottenuto anche il patrocinio dell’Università di Salerno. In collaborazione con l’Ateneo e l’Associazione Giovanni Ferrari nei due giorni che precedono la kermesse, il 20 e 21 agosto, promuove il Meridies Villammare (Fuori) Festival, un evento dedicato ai libri, tra presentazioni di volumi, collaborazioni con case editrici, riconoscimenti, mostre e dialogo tra parole scritte e audiovisivi perché è spesso dai libri che nascono le storie di cinema. I 25 anni del Villammare Festival saranno celebrati dunque in grande stile.