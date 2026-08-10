Villafranca Tirrena, il Giappone vince il Bauso Beach Volley: stasera premiazioni e Beach Party

È il Giappone la formazione vincitrice della quinta edizione del Bauso Beach Volley, l’appuntamento sportivo che per 13 giorni ha animato la spiaggia di Villafranca Tirrena. Il torneo si è concluso ieri sera con la finale che ha visto il Giappone superare il Brasile, conquistando così il primo posto. Sul gradino più basso del podio si è classificata invece la Norvegia, che nella finalina ha avuto la meglio sull’Argentina.

La manifestazione non si è limitata al torneo sulla sabbia. Ottimo riscontro anche per le due competizioni collaterali inserite nel programma: il torneo di Burraco ha registrato la partecipazione di ben 64 giocatori, mentre quello di biliardino ha visto sfidarsi 10 squadre, ampliando ulteriormente il coinvolgimento del pubblico durante le giornate dell’evento.

L’Associazione Orizzonte Comune, organizzatrice della manifestazione sportiva, ha espresso profonda gratitudine verso tutti i partner e le realtà locali che hanno contribuito alla realizzazione di un appuntamento particolarmente impegnativo per durata e organizzazione, con un ringraziamento specifico a UISP di Messina e Nautica Sanbartolo.

Il contributo di sponsor, pubblico e atleti

Fondamentale, anche in questa edizione, il contributo dei numerosi sponsor privati che hanno sostenuto il progetto sportivo e sociale, insieme alla partecipazione del pubblico, coinvolto attivamente attraverso le interviste a bordo campo e sugli spalti. L’organizzazione ha inoltre rivolto un plauso a tutti gli atleti per il fair play dimostrato sulla sabbia e allo staff per la costanza mantenuta durante i 13 giorni di manifestazione. Il Bauso Beach Volley ha beneficiato del patrocinio gratuito del Comune di Villafranca Tirrena, accompagnando il territorio per quasi due settimane tra sport, aggregazione e iniziative collaterali.

Il programma si concluderà ufficialmente questa sera sulla spiaggia di Villafranca Tirrena con l’atteso “Bauso Beach Party”. Alle 21:30 è prevista la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti e dei vincitori dei tornei, condotta da Peppe Rizzo. A seguire, dalle 22:30, spazio al DJ set sotto le stelle, che chiuderà definitivamente la quinta edizione della manifestazione.