Villa San Giovanni, successo per la prima Fiera del Biscotto Nautico: migliaia di visitatori sul Lungomare Cenide

Si è conclusa con uno straordinario successo la prima edizione della Fiera del Biscotto Nautico, andata in scena sul Lungomare Cenide di Villa San Giovanni. “Un evento che ha superato ogni aspettativa, registrando un afflusso imponente e continuo di visitatori per tutta la giornata, trasformando il lungomare in un grande spazio di incontro, tradizione e festa. Migliaia di persone hanno scelto di esserci, lasciando per qualche ora la quotidianità per immergersi in un’atmosfera fatta di sapori, musica, sorrisi e identità”, c’è scritto in una nota. La manifestazione, organizzata dal Comitato del Commercio Villese, presidente Maria Idone si è svolta in concomitanza “con la suggestiva Traversata dello Stretto, creando un connubio unico tra sport, cultura e tradizione. Un flusso costante di cittadini, turisti e curiosi ha accompagnato l’intero evento, confermando la capacità di Villa San Giovanni di attrarre e coinvolgere”.

“I 25 gazebo tra gastronomia e artigianato hanno raccontato il territorio attraverso eccellenze locali, street food e creazioni uniche, con il Biscotto Nautico protagonista indiscusso, simbolo di una storia marinara che continua a vivere e a rinnovarsi. Questa prima edizione rappresenta molto più di una semplice fiera: è la dimostrazione concreta di una comunità viva, dinamica e capace di fare rete. Il Comitato del Commercio Villese si conferma motore di sviluppo e punto di riferimento per la valorizzazione del territorio, con una visione chiara e proiettata al futuro. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppina Caminiti per il supporto e la collaborazione, e in modo particolare all’Assessore Giuseppe Cotroneo per la disponibilità, l’impegno e la vicinanza dimostrata nella realizzazione dell’evento. La riuscita dell’evento, testimoniata dalla straordinaria partecipazione, segna l’inizio di un percorso destinato a crescere negli anni, con l’obiettivo di rendere la Fiera del Biscotto Nautico un appuntamento fisso e identitario dell’estate villese”, conclude la nota.