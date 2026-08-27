Villa San Giovanni, recuperati 25 mila euro e nuovi arredi per l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII: “un risultato frutto di mesi di segnalazioni”

“Dopo le nostre ripetute richieste e il sopralluogo congiunto con l’Amministrazione Comunale, apprendiamo con grande soddisfazione, da fonte ufficiale, che sono state recuperate le risorse (25 mila euro) per gli interventi di manutenzione nei diversi plessi e sbloccata la fornitura di 50 banchi, 52 sedie, 2 cattedre e 2 armadi per l’I.C. Giovanni XXIII. Un risultato che ci vede particolarmente soddisfatti perché frutto di mesi di segnalazioni, solleciti e interlocuzione costante che come Presidenza abbiamo portato avanti con determinazione, nell’esclusivo interesse degli alunni e delle famiglie”. Lo affermano in una nota il Presidente del Consiglio d’Istituto, Valeria Versaci ed il Vicepresidente del Consiglio d’Istituto, Massimo Lamberti Castronuovo. “Ci preme sottolineare, in questo percorso, il lavoro costante e prezioso portato avanti quotidianamente dal Dirigente Scolastica Luisa Ottanà, dalle rappresentanti dei plessi, dal corpo docente e da tutto il personale scolastico, che con grande senso di responsabilità mantiene alta la qualità della nostra scuola nonostante le difficoltà strutturali e climatiche. Un grazie va anche al consigliere di opposizione Filippo Lucisano per aver promosso e sollecitato il sopralluogo congiunto”, rimarcano.

“Vogliamo inoltre esprimere il nostro apprezzamento all’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Giusy Caminiti e del Vicesindaco Albino Rizzuto, per aver dato ascolto alle nostre istanze e averle tradotte in atti concreti, dimostrando come su temi così importanti come la scuola la collaborazione istituzionale possa produrre risultati concreti. È già partita la gara per la scelta della ditta e, come da nostra espressa indicazione, tutto dovrà completarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico. Come Presidenza del Consiglio d’Istituto continueremo a seguire con attenzione ogni fase, fino alla completa consegna”, sottolineano.

“Siamo consapevoli che non è un risultato risolutivo, ma è certamente un buon risultato e un punto di inizio importante”

“Insieme agli arredi che saranno consegnati i primi di settembre avremo così la possibilità di iniziare, e soprattutto far iniziare, l’anno scolastico in serenità alle famiglie e ai nostri alunni. Siamo consapevoli che non è un risultato risolutivo, ma è certamente un buon risultato e un punto di inizio importante. Sappiamo che servirà ancora tantissimo altro per le nostre scuole, ma da qui dobbiamo ripartire e continuare a crescere. Rimane aperta la questione della scuola dell’Infanzia Centro e di Ferrito, per le quali prendiamo atto del progetto complessivo di riqualificazione annunciato dal Vicesindaco in attesa del prossimo bando”, concludono.