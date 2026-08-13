Villa San Giovanni, interminabili ore di code sotto il sole agli imbarchi. E c’è chi ancora chi grida “No al Ponte sullo Stretto”

Siamo alle solite! Un supplizio di massa all’insegna di un calvario annunciato e sotto il sole cocente di mezza estate. Con il picco dell’esodo estivo, la viabilità a Villa San Giovanni torna a piegarsi sotto il peso di criticità strutturali storiche. I tempi di attesa per l’imbarco verso la Sicilia superano sistematicamente le tre ore nell’orario di punta: un vero e proprio purgatorio sull’asfalto. Questa paralisi riapre puntualmente il dibattito sulla necessità vitale del Ponte sullo Stretto di Messina, squarciando il velo sull’assurda contrapposizione tra chi vuole finalmente modernizzare la Nazione e una sinistra arroccata su un “no” ostinato e sterile.

Dalla sponda dell’opposizione politica, le posizioni espresse — in testa le surreali dichiarazioni di Elly Schlein, che ha liquidato il problema citando i meri tempi di traversata in traghetto — appaiono totalmente sconnesse dai drammi reali vissuti dai cittadini. Contare con presuntuosa superficialità soltanto i minuti di navigazione, ignorando le ore di vergognoso incolonnamento sulla A2, è una provocazione all’intelligenza degli italiani bloccati in auto.

I dati dei flussi: l’impatto di un sistema al collasso

Le rilevazioni storiche e i dati sui flussi gestiti da Anas dipingono un quadro pietoso. Il nodo di Villa San Giovanni, durante la settimana di Ferragosto, viene letteralmente sopraffatto:

Veicoli totali stimati: tra 65.000 e 75.000 unità fino al 14 agosto.

Flusso giornaliero: una marea umana compresa tra 20.000 e 25.000 autovetture al giorno dirette agli imbarchi.

Volume complessivo A2: picchi spaventosi prossimi ai 70.000 transiti totali in prossimità dello svincolo.

I deboli palliativi consigliati dalle società di gestione — come l’acquisto preventivo dei biglietti o la canalizzazione del traffico — sono gocce nell’oceano: non possono colmare il baratro di un sistema di traghettamento arcaico e incapace di assorbire tali volumi.

Le ripercussioni di questo blocco non risparmiano il trasporto ferroviario. Il vetusto sistema di traghettamento dei convogli impone un balzello temporale inaccettabile: un incremento dei tempi di percorrenza stimabile in circa quattro ore nei periodi di massimo afflusso. Ignorare l’impatto devastante di questi ritardi sul sistema produttivo, turistico ed economico del Paese in nome di un’ostinata pregiudiziale. “No-Ponte” è un atto di sabotaggio allo sviluppo del Mezzogiorno. L’inferno di queste ore urla una verità innegabile: l’attraversamento stabile dello Stretto non è più rinviabile. È la sfida epica e la soluzione imprescindibile per restituire efficienza, dignità e continuità territoriale alla nostra Nazione.