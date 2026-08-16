Villa San Giovanni, Forza Italia contro l’Amministrazione su indennità, acqua e rifiuti: “il confronto si faccia su fatti, risultati e atti”

Indennità degli amministratori, gestione del servizio idrico e raccolta differenziata: sono i tre temi sui quali Forza Italia Villa San Giovanni chiede un confronto pubblico basato su atti, date e risultati. A intervenire è Daniele Siclari, coordinatore cittadino di Forza Italia Villa San Giovanni, che in una nota concentra l’attenzione in particolare sulla distanza tra gli impegni assunti davanti agli elettori e quanto avvenuto successivamente nell’attività amministrativa. “Ci vuole coraggio per pronunciare la parola “verità”. Ma il coraggio, da solo, non basta: per amministrare servono tecnica e cuore. Tecnica per conoscere i problemi e affrontarli; cuore per comprendere i sacrifici che ogni disservizio impone alle famiglie. È da qui che Forza Italia Villa San Giovanni vuole partire. Perché dopo oltre quattro anni non servono nuove narrazioni: servono fatti, atti e risultati”, afferma Siclari.

La prima questione sollevata riguarda le indennità di Sindaco e Giunta e, secondo Forza Italia, la coerenza tra l’impegno assunto durante la campagna elettorale e le decisioni adottate successivamente. Siclari precisa di non mettere in discussione il diritto degli amministratori a percepire quanto previsto dalla legge, ma pone la questione sul piano politico. “La prima questione riguarda proprio la coerenza tra ciò che si promette ai cittadini e ciò che poi si fa una volta chiamati ad amministrare. In campagna elettorale l’impegno assunto fu chiaro: Sindaco e Giunta avrebbero rinunciato agli emolumenti “fino a quando permarrà lo stato di dissesto”. Non contestiamo, naturalmente, il diritto degli amministratori a percepire le indennità previste dalla legge. Il punto è un altro ed è esclusivamente politico: quell’impegno assunto davanti ai cittadini è stato rispettato fino in fondo? Le indennità non furono percepite inizialmente. Dall’agosto 2023, dopo l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, si iniziò invece a corrisponderle”.

Il coordinatore cittadino di Forza Italia insiste quindi sul significato dell’impegno assunto e sulla differenza tra il riferimento allo stato di dissesto e l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. “Ed è proprio qui che le parole acquistano importanza. Perché l’impegno annunciato agli elettori non era quello di rinunciare alle indennità “fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato”. Le parole utilizzate erano altre: “fino a quando permarrà lo stato di dissesto”. È qui che torna alla mente l’espressione “promessa da marinaio”: una promessa pronunciata nel momento in cui serve, ma destinata a essere dimenticata quando quel momento è passato. Non è un’offesa, è un modo di dire che descrive una promessa sulla quale, alla prova dei fatti, non si può fare affidamento. E allora, prima di ergersi a custodi della verità, sarebbe opportuno fare un esame serio della distanza tra ciò che è stato annunciato e ciò che è stato realmente fatto. Per usare una formula ormai ricorrente nel dibattito pubblico: fake news? La risposta non sta nei post, ma nelle parole pronunciate, negli atti, nelle date e negli importi”.

Acqua, Siclari: “Non neghiamo i problemi del passato, confrontiamo i risultati”

Il secondo fronte riguarda il servizio idrico. Forza Italia riconosce che le criticità della rete non sono nate con l’attuale Amministrazione e che anche in passato Villa San Giovanni ha dovuto fare i conti con infrastrutture vecchie e problematiche. Il punto sul quale il partito chiede un confronto è però la gestione concreta delle emergenze e l’impatto dei disservizi sulla vita quotidiana delle famiglie.

Sul servizio idrico non abbiamo alcuna intenzione di raccontare una storia diversa da quella reale. Anche le precedenti amministrazioni hanno dovuto affrontare le criticità di una rete idrica vecchia e problematica. Negarlo sarebbe poco serio. La differenza sulla quale chiediamo un confronto riguarda il metodo con cui quelle criticità venivano affrontate e, soprattutto, gli effetti che producevano sulla quotidianità dei cittadini. Una rete vecchia richiede conoscenza del territorio, ricerca delle perdite, individuazione dei punti critici, manutenzione, programmazione e capacità di intervenire tempestivamente. I problemi esistevano anche allora, ma venivano affrontati con un approccio diverso, capace di contenerne maggiormente le conseguenze. Oggi, invece, il dato che dovrebbe interrogare tutti è che carenze, guasti e disservizi non riguardano più soltanto i periodi estivi di maggiore consumo: si sono verificati anche nei mesi invernali. E quando le criticità si manifestano anche fuori dalla stagione estiva, non possono essere spiegate soltanto con il caldo o con l’aumento dei consumi”.

Siclari riconosce anche l’esistenza di interventi programmati e finanziamenti ottenuti sulla rete, ma sostiene che dopo oltre quattro anni la valutazione debba essere fatta soprattutto sulla qualità del servizio effettivamente garantito nelle abitazioni. “Sappiamo che sono stati programmati interventi e ottenuti finanziamenti sulla rete idrica, e non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscerlo: ogni investimento che migliori il servizio è nell’interesse della città. Ma proprio per questo, dopo oltre quattro anni, il confronto non può fermarsi a ciò che è stato finanziato o programmato. Deve riguardare ciò che accade concretamente nelle case dei cittadini. La rete problematica c’era allora e c’è oggi. Ciò che cambia è come la si governa e, soprattutto, il servizio che si riesce a garantire. E quando un servizio essenziale costringe ripetutamente le famiglie a fare i conti con interruzioni, serbatoi, pompe, autoclavi e spese aggiuntive, il problema non può più essere soltanto raccontato: deve essere risolto. L’acqua non ha colore politico. Proprio per questo non servono né autocelebrazioni né alibi: servono soluzioni”.

Rifiuti, Forza Italia richiama i risultati dell’Amministrazione La Valle

Il terzo tema affrontato è quello della raccolta differenziata. Forza Italia accoglie positivamente gli attuali miglioramenti del servizio, ma contesta l’idea che i risultati raggiunti oggi rappresentino un precedente assoluto per Villa San Giovanni. Siclari richiama in particolare le percentuali ottenute durante l’Amministrazione La Valle. “Anche sulla raccolta differenziata il confronto deve partire dai numeri. Accogliamo positivamente ogni miglioramento del servizio e ogni risultato che faccia crescere la percentuale di raccolta differenziata della nostra città. Quando Villa San Giovanni migliora, è un risultato positivo per tutti”.



“Ma proprio per questo non è accettabile raccontare ogni dato di oggi come se rappresentasse qualcosa che questa città non aveva mai conosciuto. Durante l’Amministrazione La Valle, in anni particolarmente difficili per la gestione dei rifiuti in Calabria, Villa San Giovanni aveva già raggiunto percentuali di raccolta differenziata superiori al 65%. Nel 2015 la percentuale si attestò intorno al 66,5%, con Villa San Giovanni riconosciuta tra le realtà virtuose nell’ambito di “Comuni Ricicloni”; nel 2016 il risultato venne sostanzialmente confermato, con una raccolta differenziata pari a circa il 66,8% e punte mensili ancora superiori. Non furono risultati di un mese da utilizzare per un post. Furono risultati costruiti e consolidati nel tempo, attraverso organizzazione del servizio, controllo del territorio e lavoro amministrativo”.

Nel ricostruire quella fase amministrativa, il coordinatore cittadino cita anche Antonio Messina tra gli amministratori che ebbero responsabilità nel settore, rivendicando la necessità di riconoscere i risultati ottenuti in passato indipendentemente dalle attuali appartenenze politiche. “In quella esperienza ebbero naturalmente responsabilità e meriti gli amministratori che si occuparono direttamente del settore, tra i quali Antonio Messina. Riconoscerlo significa semplicemente rispettare la storia amministrativa della città e i risultati raggiunti, indipendentemente dalle appartenenze politiche di oggi. È questo, del resto, il modo in cui intendiamo il confronto politico: riconoscere ciò che funziona oggi senza avere bisogno di cancellare ciò che ha funzionato ieri. Perché un buon risultato non diventa più importante sminuendo quelli ottenuti da chi è venuto prima”.

“Tre questioni, un solo metodo”: la richiesta di confronto sui risultati

Nella parte conclusiva della nota, Siclari riunisce i tre temi in un’unica critica politica: la necessità, secondo Forza Italia, di mettere al centro del confronto amministrativo risultati verificabili, atti e impegni assunti, superando quella che il partito considera una contrapposizione fondata prevalentemente sulla comunicazione.

“Indennità, acqua e rifiuti sembrano questioni diverse. In realtà pongono tutte la stessa domanda: quanto conta la realtà rispetto alla narrazione? Sulle indennità ci sono parole pronunciate davanti agli elettori, date e atti con cui confrontarle. Sull’acqua non neghiamo le criticità del passato, ma chiediamo di confrontare seriamente metodi, capacità di intervento e risultati. Sui rifiuti non contestiamo i risultati positivi di oggi, ma pretendiamo che non venga cancellata una storia amministrativa fatta di percentuali superiori al 65% e di riconoscimenti ottenuti molti anni prima. Questo significa parlare di verità. Non costruire ogni giorno un racconto nuovo, ma avere l’umiltà di riconoscere ciò che è stato fatto, correggere ciò che non funziona e mantenere gli impegni assunti. Dopo oltre quattro anni, Villa San Giovanni non ha bisogno di una competizione tra post. Ha bisogno di un confronto sui risultati. La verità non è una parola da utilizzare contro gli altri. È una responsabilità da assumersi davanti ai cittadini”.