Villa San Giovanni, esplode una bombola in un appartamento: uomo di 59 anni intossicato dal fumo | VIDEO

Momenti di grande paura nel pomeriggio a Villa San Giovanni, dove un violento incendio in un appartamento ha fatto scattare l’allarme in una zona centrale della città. Il rogo si è sviluppato all’interno di un’abitazione situata lungo la Nazionale, nelle vicinanze dell’area retrostante l’Hotel De La Ville, dopo quella che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata l’esplosione di una bombola presente all’interno dei locali. Il forte rumore provocato dallo scoppio ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno assistito alla rapida propagazione delle fiamme e alla formazione di una spessa nube di fumo nero, visibile anche da diversi punti della zona.

Incendio a Villa San Giovanni, un uomo soccorso dopo l’intossicazione da fumo

All’interno dell’appartamento, nel momento in cui è avvenuto l’incidente, si trovava un uomo di 59 anni, affetto da problemi psichici, che è rimasto coinvolto nell’incendio riportando un’intossicazione dovuta al fumo sprigionato dalle fiamme. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori e affidato alle cure necessarie. Al momento non risultano coinvolte altre persone e non sono stati segnalati ulteriori feriti. La priorità dei soccorsi è stata quella di mettere in salvo l’occupante dell’abitazione e impedire che il rogo potesse estendersi ad altre parti dello stabile.

L’intervento dei Vigili del Fuoco dopo l’esplosione della bombola

Sul luogo dell’incendio sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nelle verifiche di sicurezza all’interno dell’appartamento. I pompieri hanno lavorato per contenere il fronte delle fiamme, eliminare eventuali situazioni di pericolo e controllare le condizioni della struttura dopo l’esplosione. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli ambienti vicini, per escludere il rischio che il calore e il fuoco potessero provocare ulteriori danni. L’intervento dei soccorritori ha permesso di riportare progressivamente la situazione sotto controllo, anche se l’abitazione ha subito conseguenze a causa dell’incendio sviluppatosi in seguito allo scoppio.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incendio

Restano ancora da chiarire le cause precise che hanno determinato l’esplosione della bombola di gas e il successivo propagarsi dell’incendio. Gli accertamenti avviati nelle ore successive serviranno a stabilire l’esatta sequenza degli eventi e a verificare eventuali criticità legate all’impianto o alla presenza della bombola nell’abitazione. L’episodio ha generato momenti di forte apprensione tra gli abitanti della zona, richiamati dal boato e dalla colonna di fumo che si è alzata dall’appartamento. Le verifiche dei Vigili del Fuoco proseguiranno per valutare la piena sicurezza dell’immobile e dell’area circostante.