Villa San Giovanni, da un’idea di Maria Grazia Rechichi nasce Helicon – Il monte sacro delle donne

Helicon si mette in cammino. Nasce una nuova associazione socio culturale composta esclusivamente da donne, da un’idea della dott.ssa Maria Grazia Richichi, già Sindaco della Città di Villa San Giovanni. La strada è indicata dal nome scelto, ma l’identità dell’associazione si formerà lungo il cammino, attraverso le idee, le energie e le esperienze delle donne che vorranno raggiungere e abitare insieme questo ideale monte sacro. Helicon richiama l’Elicona, il monte che la tradizione greca consacrava alle Muse, figure femminili custodi della conoscenza, della poesia, delle arti, della memoria e della capacità creatrice.

Da questa immagine nasce Helicon – Il monte sacro delle donne: non soltanto il richiamo a un luogo della cultura classica, ma la rappresentazione di uno spazio ideale nel quale le donne possano incontrarsi, riconoscersi, esprimersi e mettere in comune esperienze, sensibilità e conoscenze. Il monte evoca l’ascesa e un cammino che si costruisce passo dopo passo. È simbolo di conoscenza, cultura, creatività e ispirazione. Helicon non nasce, pertanto, come un progetto definito anticipatamente in ogni sua parte, ma come un percorso aperto, destinato a prendere forma attraverso le donne che sceglieranno di condividerlo.

Il nome esprime ciò che l’associazione intende diventare: un luogo socio-culturale femminile di incontro, ascolto, conoscenza e condivisione; uno spazio nel quale ciascuna donna possa portare la propria voce e contribuire, insieme alle altre, a individuare direzioni, attività e nuove occasioni di crescita.

Come le Muse abitavano simbolicamente lo stesso luogo, pur rappresentando arti e saperi differenti, Helicon intende accogliere una pluralità di voci, inclinazioni, competenze e vissuti. La diversità non come distanza, ma come possibilità di arricchimento reciproco e di costruzione comune.

“HELICON nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico nel quale le donne possano incontrarsi, conoscersi e mettere in comune idee, esperienze e sensibilità. Non vogliamo anticipare ciò che l’associazione sarà, perché saranno le donne che ne condivideranno il percorso a costruirne, passo dopo passo, l’identità“, afferma la promotrice Maria Grazia Richichi.

Al centro del progetto vi è la convinzione che la partecipazione debba tradursi in conoscenza, confronto, responsabilità e capacità di proposta, alimentando relazioni, collaborazioni e occasioni di crescita culturale e sociale. La nascita dell’associazione era stata anticipata nelle scorse settimane durante una delle serate culturali ospitate al Neurolab Park, incontrando l’interesse e l’entusiasmo dei presenti. Oggi il nuovo sodalizio comincia a prendere forma, mettendo al centro le donne, le loro competenze, la loro creatività e la capacità di costruire nuove forme di confronto e di dialogo. Helicon muove così i suoi primi passi. Non un’identità già compiuta, ma un luogo da immaginare, costruire e abitare insieme.