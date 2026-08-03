Villa Dante a Messina, gravemente danneggiata la “bolla”: appello al rispetto degli spazi comuni

Questa mattina la bolla di Villa Dante a Messina è stata trovata gravemente danneggiata. “Un episodio che suscita rammarico non soltanto per il danno arrecato alla struttura, ma anche per il valore sociale che quello spazio ha assunto nel corso degli ultimi mesi. La bolla, infatti, è diventata parte della quotidianità di numerose famiglie, trasformandosi in un luogo dedicato al gioco, all’incontro e alla crescita. Uno spazio vissuto con entusiasmo e rispetto da chi lo ha frequentato e che, proprio per questo, viene considerato patrimonio dell’intera comunità”, scrive sui social la Messina Social City. Nel messaggio diffuso dopo la scoperta del danneggiamento viene sottolineato come la rigenerazione di un luogo non possa esaurirsi con la sola realizzazione delle opere, ma debba proseguire ogni giorno attraverso la cura e il rispetto da parte di chi lo utilizza.

“Ad essere danneggiata non è soltanto una struttura, ma uno spazio che in questi mesi è diventato parte della quotidianità di tante famiglie. Un luogo di gioco, incontro e crescita che appartiene a chi lo ha vissuto con entusiasmo e rispetto”, rimarca. Da qui l’appello rivolto alla cittadinanza affinché gli spazi comuni vengano tutelati e custoditi nel tempo. “La rigenerazione di uno spazio non si conclude con la sua realizzazione… continua ogni giorno attraverso il rispetto di chi lo vive! Villa Dante è di tutti… E ciò che è di tutti merita di essere custodito da tutti”.