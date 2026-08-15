Vigor Lamezia, nuovo arrivo in attacco: preso a titolo definitivo Momar Diop

Nuovo innesto per la Vigor Lamezia Calcio, che ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Momar Diop. Il giovane attaccante senegalese, classe 2005, va a rinforzare il reparto avanzato della formazione biancoverde in vista della stagione 2026/2027 e sarà a disposizione del tecnico Jorge Vargas. Cresciuto calcisticamente in Senegal, Diop ha già maturato esperienza nel panorama italiano, dove ha vestito prima la maglia del Casarano e successivamente quella della Virtus Francavilla. Un percorso che gli ha consentito di mettersi in evidenza e di attirare l’attenzione della Vigor Lamezia, che ha deciso di puntare sulle sue caratteristiche fisiche e tecniche per completare il reparto offensivo.

Diop viene descritto come una punta centrale moderna, capace di abbinare una struttura fisica importante a una notevole potenza nella corsa. Tra le sue caratteristiche figurano la capacità di proteggere il pallone per favorire la risalita della squadra e quella di attaccare la profondità con decisione, offrendo così allo scacchiere tattico di mister Vargas atletismo, freschezza e ulteriori margini di crescita. Il nuovo attaccante biancoverde ha già svolto i primi allenamenti con i compagni e, dopo il completamento delle pratiche relative all’ingaggio, è ora a tutti gli effetti a disposizione dello staff tecnico. Potrà quindi essere impiegato nei prossimi appuntamenti ufficiali della Vigor Lamezia, tra Coppa Italia e campionato.