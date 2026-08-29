Vigor Lamezia, linea verde per il futuro: arriva Gómez Amador e quattro giovani del vivaio salgono in prima squadra

La Vigor Lamezia sceglie la strada dei giovani e rafforza il proprio progetto sportivo puntando sulla valorizzazione dei talenti emergenti. La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Pistoiese di Antonio Gómez Amador, esterno classe 2008, e contestualmente ha promosso in prima squadra quattro ragazzi provenienti dal proprio settore giovanile. Un’operazione che conferma la volontà del club di costruire il presente e il futuro attraverso giocatori giovani ma già dotati di qualità e prospettiva, offrendo ai migliori elementi del vivaio l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi.

Il nuovo innesto arriva dalla Pistoiese dopo un percorso formativo di grande livello. Antonio Gómez Amador, classe 2008, è cresciuto nella prestigiosa Cantera del Barcellona e ha maturato esperienze anche con il Las Palmas Juvenil A e il Monza. Si tratta di un calciatore duttile, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia: nato come esterno a tutta fascia, può essere impiegato anche come terzino, mettendo a disposizione corsa, capacità di adattamento e qualità tecniche.

Quattro giovani del vivaio promossi in prima squadra

Parallelamente all’arrivo di Gómez Amador, la Vigor Lamezia ha deciso di premiare il lavoro del proprio settore giovanile promuovendo quattro elementi classe 2008 reduci da un’ottima stagione nel campionato Juniores.

Manuel Mazza è un difensore centrale considerato un elemento di grande solidità, pronto a dare struttura e affidabilità al reparto arretrato.

è un difensore centrale considerato un elemento di grande solidità, pronto a dare struttura e affidabilità al reparto arretrato. Gaspare Petrungaro è invece un centrocampista di prospettiva, chiamato ad aggiungere dinamismo e qualità alla zona mediana del campo.

è invece un centrocampista di prospettiva, chiamato ad aggiungere dinamismo e qualità alla zona mediana del campo. Francesco Gaudio rappresenta una soluzione offensiva importante: esterno d’attacco dotato di abilità nell’uno contro uno e nella capacità di creare superiorità numerica.

rappresenta una soluzione offensiva importante: esterno d’attacco dotato di abilità nell’uno contro uno e nella capacità di creare superiorità numerica. Rinaldo Talarico, infine, è un esterno offensivo che porta estro e nuove alternative al reparto avanzato biancoverde.

Le scelte di mercato confermano la strategia della società lametina, orientata alla crescita dei propri talenti e alla creazione di un percorso concreto per i ragazzi più promettenti del territorio. L’arrivo di Gómez Amador e la promozione dei quattro giovani del vivaio rappresentano un investimento sul futuro, con l’obiettivo di integrare qualità, entusiasmo ed energia all’interno della rosa della Vigor Lamezia.