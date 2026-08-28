Vigili del fuoco, visita istituzionale a Messina: il sottosegretario Prisco ringrazia i soccorritori dopo il crollo di Pistunina

A Messina si è svolta, in mattinata, la vista del sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, arrivato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di via Salandra per una visita istituzionale che ha avuto come momento centrale il riconoscimento del lavoro svolto dai soccorritori durante il recente e drammatico intervento per il crollo verificatosi in città. Un’operazione complessa che ha richiesto l’impiego di numerose squadre e risorse provenienti non solo dal comando messinese, ma dall’intero sistema regionale dei Vigili del fuoco. Ad accompagnare il sottosegretario c’erano il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino e una delegazione di alti dirigenti del Dipartimento composta dagli ingegneri Marco Ghimenti, Giuseppe Merendino, Sergio Inzerillo e Claudio Fortucci, dall’ispettore antincendi Giuseppe Ruggirello e dal dottor Cristiano Ceccotti. Ad accogliere la delegazione è stato il comandante provinciale Michele Burgio.

Il ringraziamento ai vigili del fuoco dopo il drammatico intervento per il crollo a Messina

“Oggi è un’occasione per ringraziare il personale dei vigili del fuoco dell’intervento complicatissimo per il crollo della palazzina a Pistunina a Messina in condizioni drammatiche, ma anche per esprimere ovviamente la vicinanza alle famiglie delle vittime. Un intervento difficile che ha visto protagonista il corpo nazionale dei vigili del fuoco, non solo nel comando di Messina ma in tutto il sistema siciliano, e ha rappresentato uno degli interventi più difficili di questa difficile estate a livello nazionale. Il personale si è distinto per professionalità, abnegazione, coraggio e umanità”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco visitando il comando di Messina

“La Sicilia– ha proseguito Prisco – ha avuto già il più grande potenziamento tra le regioni italiane e ovviamente per le sue peculiarità è stata una priorità per il governo nazionale. Ci sarà inoltre un primo progetto agli ex magazzini Gazzi dove sorgerà una nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco utilizzando i fondi Pnrr per 16 milioni di euro per dare al corpo di vigili del fuoco una sede di ultima generazione, elevare i livelli di formazione, che significa più sicurezza per il personale, ma ovviamente anche più sicurezza per i cittadini”.

Il Capo dei Vigili del Fuoco: “nel crollo di Messina tutte le risorse possibili”

“Sono quegli interventi molto particolari in cui abbiamo dovuto dispiegare tutte le risorse, non solo di Messina ma dell’intera regione, con tutte le specialità dal soccorso macerie, ai cinofili e quelle unità specialistiche”. Lo ha affermato Eros Mannino, capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in visita al comando di Messina, commentando gli interventi seguiti al crollo di Pistunina. “È il classico intervento prolungato dove dobbiamo compiere con slancio, empatia e vicinanza verso chi andiamo a soccorrere. Purtroppo quello è stato un caso in cui abbiamo solo potuto recuperare resti delle persone, ma è un soccorso che però abbiamo onorato con il solito slancio e il solito trasporto, per questo motivo la visita di oggi è per ringraziare questi uomini per l’impegno che è stato notevolissimo, anche dal punto di vista fisico e psicologico”, spiega Mannino.