Vibo Valentia, la terza giornata del Festival dei Concerti per pianoforte dedicata alla memoria di Andrea Minasi

“Concerto per Andrea”: questo il titolo che emergerà dal palcoscenico della terza serata del Festival dei “Concerti per pianoforte” in corso di svolgimento al Valentianum di Vibo Valentia. L’iniziativa è dell’Accademia d’Arte Musikè con il patrocinio dell’Assessorato Comunale alla Cultura. L’organizzazione, dopo quanto assurdamente accaduto, ha completamente sconvolto la programmazione di stasera pensando fosse più che giusto dedicare la serata alla incredibile ed improvvisa scomparsa di Andrea Minasi, la ventitreenne studentessa di pianoforte al Conservatorio Musicale “Fausto Torrefranca”, deceduta ieri mattina all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in seguito alle gravi ferite riportate al termine di un incidente stradale avvenuto qualche giorno a Vibo Valentia.

D’intesa con l’Assessore alla Cultura Stefano Soriano, il direttore artistico del Festival, Angela Crudo, sentita la prof. Giorgia Alessandra Brustia apprezzatissima docente di Pianoforte al Conservatorio Musicale di Bolzano, legata a Vibo Valentia per aver insegnato anche al “F. Torrefranca”, ha proposto di rivedere il programma puntando sul ricordo della giovanissima pianista vibonese, strappata alla vita nel fiore della sua gioventù.

Saranno in tanti a partecipare a questo incontro sull’addio di Andrea Minasi alla sua Vibo Valentia. “Quando l’esistenza terrena di un’anima così giovane giunge al suo termine, ciò che essa ha donato non svanisce: la sua presenza si trasforma, oltrepassa il tempo e diventa memoria eterna.” Angela Crudo, presenta così la serata festival dedicata ad Andra Minasi. “Ad Andrea va il nostro ricordo, affidato alla Musica: quella stessa Musica attraverso la quale la sua giovane anima ha potuto raccontarsi, esprimendo la propria identità, le proprie fragilità, la propria sensibilità e la propria forza. Lo farà attraverso la musica di Fryderyk Chopin, che al pianoforte affidò, per tutta la vita, i sentimenti più profondi e segreti della propria anima. Così vorremmo salutare la grande e meravigliosa Andrea Minasi.

Le note che risuoneranno – aggiunge Angela Crudo – saranno così memoria e presenza, ricordo e abbraccio: un modo per sentirla ancora vicina e per ricordarci che, forse, tra ciò che siamo e l’eternità non esiste una vera distanza, ma soltanto un confine impercettibile. Ad Andrea, va il nostro ricordo perché attraverso la Musica ciò che abbiamo amato possa continuare a risuonare, oltre il tempo”.