Vibo Valentia, 91enne accoltellato al torace e all’addome: è grave, indagini sulla badante

L’anziano è arrivato nella notte all’ospedale Jazzolino con diverse ferite da arma da taglio ed è stato trasferito a Catanzaro. La Polizia cerca di ricostruire dove e in quali circostanze sia stato ferito: al vaglio anche la posizione della donna di origine ucraina che lo assiste

anziano ricoverato carabinieri
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un 91enne è stato ricoverato, in gravi condizioni, per diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. Portato nella notte nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Dopo le prime cure e gli accertamenti, considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento a Catanzaro dove è ricoverato nel reparto di chirurgia toracica sotto osservazione. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Vibo Valentia che hanno raccolto al pronto soccorso i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle ore precedenti all’arrivo dell’anziano in ospedale e, soprattutto, di stabilire dove e in quali circostanze sia stato ferito. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione della badante dell’uomo, una donna di origine ucraina. Al momento, la sua posizione è oggetto di accertamenti.

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