Via dalla Giunta di Lamezia Terme, ma ora la nuova nomina: Donatella Amicarelli (Futuro Nazionale) nell’Ufficio Legislativo alla Camera dei Deputati

Nuovo incarico nazionale per Donatella Amicarelli, già assessore all’Ambiente del Comune di Lamezia Terme, nominata componente dell’Ufficio Legislativo di Futuro Nazionale alla Camera dei Deputati. La nomina è stata accolta con soddisfazione dal coordinamento di Futuro Nazionale Lamezia Terme, che sottolinea il valore del riconoscimento per il percorso professionale e politico dell’avvocato lametina. Il nuovo incarico arriva a pochi giorni dalla vicenda che aveva portato Amicarelli al centro del dibattito politico cittadino, dopo la sua rimozione dalla Giunta comunale di Lamezia Terme nell’ambito degli attriti tra il sindaco e Futuro Nazionale.

In una nota, Futuro Nazionale Lamezia Terme ha espresso “profonda soddisfazione e sentito compiacimento per il prestigioso incarico conferito all’Avvocato Donatella Amicarelli, già Assessore all’Ambiente del Comune di Lamezia Terme, nominata componente dell’Ufficio Legislativo di Futuro Nazionale alla Camera dei Deputati”. Il movimento evidenzia come si tratti di “un importante e meritato riconoscimento che premia le indiscusse qualità professionali, la competenza giuridica e l’impegno politico e istituzionale che l’Avvocato Amicarelli ha sempre dimostrato nel corso del proprio percorso amministrativo e professionale”.

Un ruolo nella struttura nazionale del partito

Secondo Futuro Nazionale Lamezia, la nomina rappresenta un passaggio significativo non soltanto per il partito, ma anche per la città: “La nomina assume un grande valore non solo per il nostro partito, ma anche per la città di Lamezia Terme, che vede una sua autorevole rappresentante assumere un ruolo significativo all’interno della struttura nazionale di Futuro Nazionale, contribuendo con la propria esperienza all’elaborazione e all’approfondimento delle attività legislative del partito”. Il coordinamento lametino si dice certo che Amicarelli potrà mettere a disposizione del nuovo incarico le proprie competenze: “Siamo certi che Donatella Amicarelli saprà affrontare questo nuovo incarico con la serietà, la preparazione e la passione che l’hanno sempre contraddistinta, offrendo un contributo qualificato e prezioso nell’interesse del partito e dei cittadini”.

La nota si conclude con le congratulazioni del gruppo politico per il nuovo ruolo assegnato: “A lei rivolgiamo le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questa prestigiosa esperienza, che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità politica di Futuro Nazionale e per il territorio lametino”. Per Futuro Nazionale Lamezia Terme, l’incarico alla Camera dei Deputati rappresenta dunque un riconoscimento al percorso di Donatella Amicarelli e un nuovo tassello nel rapporto tra il territorio lametino e la dimensione nazionale del movimento.