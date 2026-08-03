Verde pubblico urbano: La Strada invita i cittadini al Cammino Urbano sul Lungomare Falcomatà

Il movimento “La Strada” prosegue la propria azione politica e di sensibilizzazione sui temi cruciali della vivibilità urbana, della salute pubblica e della transizione ecologica a Reggio Calabria. Venerdì 7 Agosto 2026, alle ore 18:00, la cittadinanza è invitata a partecipare al cammino urbano dal titolo “Gli alberi in città: scelta, diagnosi e cura”, che si terrà sul Lungomare Falcomatà (con punto di ritrovo sopra l’Arena dello Stretto).

L’iniziativa nasce dalla profonda convinzione che il verde urbano non possa più essere considerato un elemento decorativo o, peggio, gestito secondo una logica di perenne emergenza e tagli incontrollati. Come più volte denunciato e argomentato dal nostro collettivo, occorre invertire la rotta: più alberi e meno cemento sono la chiave indispensabile per garantire il benessere psicofisico della comunità, contrastare le isole di calore e rendere la nostra città resiliente ai cambiamenti climatici in atto.

Guardare agli alberi urbani significa riconoscere il valore del patrimonio arboreo come infrastruttura verde essenziale per la salute pubblica. Durante il percorso guidato, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare da vicino la vegetazione del nostro Lungomare, comprendere i criteri scientifici di scelta delle specie adatte al contesto mediterraneo e costiero, le tecniche di diagnosi fitostatica e fitosanitaria, fino alla corretta gestione e cura dell’albero in ambiente antropizzato.

A farci da guida lungo il cammino urbano sarà il Dott. Agronomo Giuseppe Logiudice. Iscritto all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Reggio Calabria dal 2005, con un Master universitario in “Curatore Parchi, Giardini e Orti Botanici” (Università di Viterbo) e socio fondatore dell’associazione AICu, Logiudice ha conseguito nel 2010 la certificazione internazionale di European Tree Technician (Arborist.it). Svolge da vent’anni attività professionale nei campi della difesa fitosanitaria, controlli fitostatici, perizie estimative, progettazione del verde e del paesaggio, nonché pianificazione territoriale e urbanistica.

Con questa iniziativa sul campo, il movimento La Strada intende trasformare l’analisi critica della situazione del verde reggino in una proposta culturale e politica concreta. Conoscere il patrimonio arboreo cittadino è il prerequisito indispensabile per costruire una partecipazione consapevole all’insegna della cittadinanza ecologica e chiedere alle istituzioni una vera pianificazione proattiva, dotata di strumenti adeguati di censimento, manutenzione ordinaria qualificata e incremento delle superfici vegetali al posto della cementificazione indiscriminata.

Invitiamo la cittadinanza, le associazioni e gli amministratori a camminare insieme a noi. Capire come stanno i nostri alberi e imparare a prendersene cura è il primo passo per pretendere una pianificazione urbanistica davvero sostenibile, trasparente e attenta alla qualità della vita di ognuno.