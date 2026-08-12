Ventimiglia di Sicilia (Palermo), inaugurato il nuovo Centro Culturale Polifunzionale: può ospitare fino a 250 persone

È stato inaugurato a Ventimiglia di Sicilia il nuovo Centro Culturale Polifunzionale, realizzato nell’area dell’ex scuola media, tra via Ugo La Malfa e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. La struttura, consegnata al Comune nel mese di luglio, è costituita da una tensostruttura realizzata con materiali ecosostenibili e potrà ospitare fino a 250 persone. Il nuovo spazio pubblico sarà destinato ad attività culturali, sociali e ricreative, con l’obiettivo di favorire l’incontro, l’aggregazione e la partecipazione della comunità.

Subito dopo il taglio del nastro, il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Anzalone, ha sottolineato il ruolo dei fondi del PNRR e il lavoro avviato dalla precedente amministrazione guidata da Antonio Rini. “Il Comune di Ventimiglia di Sicilia può contare, grazie ai fondi del PNRR e al lavoro avviato dalla precedente amministrazione guidata da Antonio Rini, su uno spazio nuovo che permetterà ai cittadini di incontrarsi e trascorrere insieme del tempo, ma anche di ospitare eventi culturali e non solo”, dichiara il primo cittadino.

Anzalone evidenzia inoltre il valore della struttura come investimento destinato a rimanere a disposizione dell’intera comunità. “Questa nuova struttura, frutto del lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali, rappresenta un investimento importante per il territorio di Ventimiglia di Sicilia e, soprattutto, un luogo che appartiene a tutti i cittadini e che vogliamo rendere sempre più vivo e partecipato”, conclude il sindaco.

Sul completamento dei lavori nei tempi previsti dal cronoprogramma interviene anche Valeria Sapienza, assessore al PNRR, che pone l’accento sulla collaborazione tra uffici comunali, impresa appaltatrice e direzione dei lavori. “Possiamo dire con orgoglio di essere riusciti a portare a termine, nei tempi previsti dal cronoprogramma, i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Culturale Polifunzionale. Il rispetto dei tempi è stato possibile grazie all’incessante lavoro degli uffici comunali, alla disponibilità e alla collaborazione dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, che hanno consentito di affrontare con puntualità e attenzione tutte le fasi dell’intervento. Abbiamo restituito al Comune uno spazio moderno, funzionale e aperto alla collettività, che potrà diventare un punto di riferimento per la realizzazione di spettacoli, eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione. Un nuovo centro che sarà un fiore all’occhiello per Ventimiglia di Sicilia, ma anche per le comunità vicine, che potranno utilizzarlo per ospitare eventi e iniziative di diverso tipo”, dichiara Sapienza.

Il nuovo Centro Culturale Polifunzionale è destinato ad assumere un ruolo anche nell’ambito del progetto FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, del Ministero della Cultura, che prevede la realizzazione di spettacoli nei comuni della provincia. A sottolinearlo è Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo. “Il nuovo Centro Culturale Polifunzionale di Ventimiglia di Sicilia avrà un ruolo importante nell’ambito del progetto FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura, che prevede la realizzazione di spettacoli nei comuni della provincia. Si tratta di un fiore all’occhiello per il nostro territorio, che valorizzeremo come merita”, dichiara Rini.

Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito personale interno dell’amministrazione comunale e professionisti esterni. Il ruolo di R.U.P. è stato ricoperto dalla dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti, con il supporto tecnico-amministrativo dell’arch. Nicola Agosta e la collaborazione amministrativa della sig.ra Lucia Milianta. La progettazione esecutiva è stata curata dall’arch. Francesca Caravello, mentre la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all’ing. Riccardo Costanza. L’impresa appaltatrice è GIADA COSTRUZIONI S.R.L..